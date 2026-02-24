Százra nőtt a hungarikumok száma a tepertős pogácsával és a vecsési savanyú káposztával – közölte a magyar Agrárminisztérium kedden.

Nagy István agrárminiszter a Hungarikum Bizottság keddi ülését követően jelentette be, hogy új elemekkel gazdagodott a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.

A Hungarikumok Gyűjteményébe bekerült a tepertős pogácsa, valamint a vecsési savanyú káposzta,

míg a Magyar Értéktár két új elemmel bővült.

A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a hungarikumok hozzájárulnak a nemzeti identitás megerősítéséhez, és segítik a kulturális örökség továbbadását a jövő generáció számára.

Nagy István kiemelte:

a tepertős pogácsa a magyar gasztronómia egyik legismertebb és legkedveltebb sós süteménye, amely a paraszti konyha hagyományait őrzi, és ma is meghatározó szerepet tölt be a mindennapi étkezésekben és a közösségi alkalmakon.

A Vecsés térségéhez kötődő savanyú káposzta egyedülálló minőségét pedig a generációkon át öröklődő sváb receptúrák és a kiváló helyi alapanyagok garantálják.

Kiemelkedő minősége, magas C-vitamin-tartalma és sokoldalú felhasználása miatt a magyar konyha meghatározó alapanyaga.

A Magyar Értéktárban az idei döntésekkel tovább gazdagodott a közösségi és sporthagyományokra épülő nemzeti értékek sora. A gyűjteménybe került az egész magyarság által ismert és közkedvelt ulti kártyajáték. Szintén nemzeti értékké vált Kincsem, a magyar csodakanca, a hazai lóversenysport kiemelkedő lova.

A mostani döntések értelmében a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékek száma az eddigi 98-ról 100-ra emelkedett, míg a Magyar Értéktár elemeinek száma 162-ről 164-re nőtt.

Forrás: MTI