Idén 14 virágkompozíció látható a Debreceni Virágkarneválon

Idén 14 virágkompozíció lesz látható a Debreceni Virágkarneválon, a készülő kompozíciókat csütörtökön mutatták be a sajtó képviselőinek.

Puskás István (Fidesz-KDNP) alpolgármester elmondta, hogy idén sem lesz karneváli felvonulás és a külföldi fellépők is hiányoznak a járványhelyzet okozta bizonytalanságok miatt. Hozzátette: 14 cég, egyesület, intézmény tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az általa megálmodott virágkompozícióval.



A virágkocsikat 20-án a Nagyerdei körúton kiállítva láthatja a közönség, este pedig különleges fénytechnikával megvilágítva tekinthetik meg azokat. Augusztus 21-én és 22-én a Kossuth téren és a Piac utcán lesznek láthatók a virágkocsik, amelyeket az érdeklődők ingyenesen és védettségi igazolvány nélkül tekinthetnek meg.



Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője arról is beszélt, hogy a Szent Koronát ábrázoló virágkocsit augusztus 20án mutatják be Debrecenben, másnap pedig Nagyváradon is bemutatják, majd szeptember elején a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevői is megcsodálhatják Budapesten.



Átányi Ajtony, a Fórum Bevásárló Központ igazgatója a cég virágkocsijáról szólva elmondta, hogy az “Élj a divatnak szabadon!” címet viseli a virágkocsijuk, mert a pandémia után visszakapták az emberek a szabadságukat, ezért érdemes felújítani a ruhatárukat.



Bereczki-Szabó Lászlóné, a Debreceni Szakképzési Centrum kommunikációs csoportvezetője közölte, hogy 5. alkalommal vesznek részt a karneválon, melyen egy bölcs bagoly képviseli az intézményt. A kis baglyok pedig a diákokat jelenítik meg.



Bors Richárd, az “Egy a természettel” Nonprofit Kft. szakmai igazgatója elmondta, hogy a Vadászati Világkiállítás kabalakutyáját, Fátyolt formázzák meg.



Domokos Csilla, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. szóvivője szerint 20. alkalommal indítanak virágkocsit, mellyel idén az óceánok műanyagszennyezésére akarják felhívni a figyelmet.



Gary Baker, a TEVA Gyógyszergyár Zrt. hatóanyaggyártásért felelős igazgatója kiemelte, a testi egészség mellett a mentális egészségre helyezik a hangsúlyt, ezért választották Szinnyei Merse Pál Majális című festményét alapötletnek.



Győrösi Pál, a Richter Gedeon Nyrt. pr- és kormányzati kapcsolatokért felelős munkatársa közölte, hogy választásuk a Tesz-vesz Város figuráira esett.



Majoros Petronella, Hajdúszoboszló alpolgármestere közölte, Prémium zóna címmel a város turisztikai attrakcióit jelenítik meg virágkocsijukon.



Szöllősi Béla, a Magyar Posta Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának vezetője kifejtette, a 100 éves debreceni postának állítanak emléket postagalambot ábrázoló virágkompozíciójukkal, amelyen már a megújulás is érzékelhető a galamb szájában megjelenő QR-kóddal.

