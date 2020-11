Idén autistáknak gyűjt a Jónak lenni jó!

Hagyományt teremtett a közmédia a Jónak lenni jó! kezdeményezéssel. Idén december 20-án immár kilencedik alkalommal várják a nézőket és hallgatókat az egész napos műsorfolyammal. A jótékonysági kampány támogatói egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhatnak hozzá.

A kedvezményezett Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy egy élhetőbb világot teremtsenek az autista személyeknek, ahol az embertársaik megértik, elfogadják és segítik őket a mindennapi életben. Az alapítvány évek óta dolgozik az autisták elfogadásáért, számos olyan eseményt szerveztek, ahol edukatív jelleggel is támogatták célkitűzéseiket. Többek között 2018 márciusában létrehozták Közép-Európa első autista vizsgálóközpontját. E kampány során is látszott, hogy bőven van még tennivaló, így a szakmával való folyamatos egyeztetés során arra jutottak, hogy további segítséget nyújthat az érintetteknek egy autista gyerekeket és családjaikat segítő diagnosztikai és terápiás centrum – amelyhez most a támogatást gyűjtik. Az alapítvány szakmai együttműködő partnere a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a tervek szerint a diagnosztikai és terápiás centrum a XIII. kerületben, az intézet Gyermek téri épületében kap majd helyet. – olvasható a közmédia közleményében.

„Az Együtt az Autistákért Alapítványnál évek óta azért dolgozunk, hogy megkönnyítsük az autisták és családjaik mindennapjait. A világjárvány teljesen felforgatta az ő életüket is. A megváltozott helyzet számukra pedig még nehezebben dolgozható fel, ezért most még több odafigyelésre és segítségre van szükségük. Komoly nehézségekkel kell szembenéznie a jótékonysági szervezeteknek is, ezért különösen hálásak vagyunk, hogy a közmédia felkarolta az ügyünket és a mi alapítványunk lehet az idei Jónak lenni jó! kampány kedvezményezettje. Az Autista Mintaház – Diagnosztikai és Terápiás Centrum fontos küldetése, hogy minden itt gondozott gyermek fejlődését személyre szabott terápiás eljárásokkal segítsük a lehető legjobb életminőség elérése érdekében” – hangsúlyozta Szijjártó-Nagy Szilvia, az alapítvány elnöke.

A közmédia fontosnak tartja, hogy a számos szórakoztató, ismeretterjesztő és aktualitásokkal foglalkozó műsorai mellett kiemelt szerepet kapjon a társadalmi felelősségvállalás is a csatornáin. A Jónak lenni jó! az elmúlt nyolc évben már bizonyította, hogy képes az összefogás megteremtésére, most azonban új kihívásokkal kell szembenéznie a szervezőknek.

„Amikor nehéz idők járnak, a magyar emberek mindig összefognak, ez az egyik legerősebb erénye a nemzetünknek. Azoknak az embertársaink, akik egyébként is segítségre szorulnak, a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben még nagyobb szükségük van a támogatásra. Hiszem, hogy összefogással idén is hozzájárulhatunk egy nemes ügy sikeréhez.

Emellett pedig meg tudjuk ismertetni a közvéleményt a társadalomban egyre gyakrabban előforduló, autizmussal kapcsolatos alapvető kérdésekkel, problémákkal. Nemcsak az anyagi támogatás a fontos, hanem a tudás is. Ennek a kettőnek a birtokában tudunk hatékonyan segíteni. Azért is álltunk az ügy mellé, mert az autizmus ma már társadalmi kérdés, a felmérések szerint megközelítőleg minden ötödik magyar családot érint.” – fogalmazott Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Hozzátette: várják a pénzbeli felajánlásokat mindazoktól a cégektől és magánszemélyektől, akik ezt a célt szívükhöz közel állónak érzik. A műsor újra megkeres olyan művészeket, sportolókat, akik személyes tárgyaik „áruba bocsátásával” szeretnének segíteni az autista gyerekek fejlesztését segítő központ létrehozásában. Ezeket a tárgyakat folyamatosan meg lehet vásárolni. A legértékesebb felajánlások közül néhányat december 20-án árverezésre bocsájtanak. Ezen a napon egy reggeltől estig tartó műsorfolyammal zárul a jótékonysági kampány, amelybe a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik valamilyen formában. Az adományvonal már él: a 13616-as számot tárcsázva, vagy a 13616-as számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az autista gyerekeket és családjaikat segítő Együtt az Autistákért Alapítványt.

Forrás: hirado.hu