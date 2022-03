Információs pontot nyitott az ombudsman hivatala a BOK csarnokban is

Az Ukrajnából, a háború elől menekülő emberek közvetlen támogatására kedden a BOK Sportcsarnokban is információs pontot nyitott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

A hivatal kedden azt közölte az MTI-vel, hogy Záhony és Beregsurány mellett immár a kormány által létesített humanitárius tranzitponton is segítik az ügyintézésben, jogi tanácsadásban a hozzájuk fordulókat az ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézményének munkatársai, akik egyúttal Budapesten is közreműködnek a humanitárius segítségnyújtásban.

Hozzátették: Kozma Ákos ombudsman kiemelten fontosnak tartja, hogy minél több embernek nyújthasson közvetlenül jogi és humanitárius segítséget az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ebben a rendkívüli időszakban.

“Több mint egy hónapja tart a válság, kirobbanása óta folyamatosan a helyszínen dolgoznak munkatársaink, akik az ügyintézésben, jogi tanácsadásban, a legfontosabb információk átadásával segítik személyesen a hazánkba menekülőket. Kollégáink tájékoztatást adnak továbbá az alapvető jogokat érintő panasz kezdeményezésének a lehetőségéről, és egyúttal a humanitárius segítségnyújtásban is közreműködnek” – idézték a közleményben Kozma Ákos szavait.

Mint írták, az Ukrajnából menekülő emberekkel való még hatékonyabb kapcsolattartás érdekében a többi között debreceni és miskolci területi irodájukon keresztül is segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulók számára.

Forrás: MTI