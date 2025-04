Interaktív műsor a Csukás Meserádióban

Bárki részese lehet a Csukás Meserádió Csukás Meseposta című, április 26-tól szombat délelőttönként jelentkező új műsorának. A Jászai Mari-díjas színművész, Mikó István, a mesepostás István bácsiként személyre szabott, egyedi történetekkel segítsen a mesepostára író hallgatók különféle élethelyzeteinek megoldásában.

A mesék amellett, hogy szórakoztatnak, és fejlesztik a fantáziát, az életre tanítanak: nevelnek és példát mutatnak, egy mesehős története a való életben is szolgálhat iránymutatásként. A mesékben rejlő erőt használja István bácsi – akit Mikó István Jászai Mari-díjas színművész formál meg –, a Csukás Meserádió új karaktere. A Csukás Meseposta című új műsor házigazdája a kis hallgatók kisebb, nagyobb élethelyzeteiben segít eligazodni.

A számos magyar mesehős hangjaként ismert színművész, rendező és színházigazgató már várja a gyerekek leveleit, rajzait minden őket érdeklő, érintő témában. A lehetséges témák igen változatosak, szólhatnak a történetek a családról, a barátokról vagy akár a kedvenc könyvekről, de elküldhetik kedvenc meséiket is a rádión keresztül valakinek, aki közel áll a szívükhöz. István bácsi, a mesepostás rövid hangfelvételeket is szívesen meghallgat, például a kicsik kedvenc háziállatának hangjáról vagy más őket érdeklő témáról. Az április 26-tól, szombatonként 10 órakor jelentkező Csukás Meseposta adásai vasárnap délután 17 órától ismétlésre kerülnek, illetve újra is lehet őket hallgatni a csatorna Spotify-oldalán. A leveleket, rajzokat és hangfelvételeket a [email protected] címre vagy az alábbi postai levelezési címre várják: Csukás Meserádió, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. A borítékra vagy az üzenet tárgyába a műsor címét, a Csukás Mesepostát is fel kell tüntetni.

A felhívással kapcsolatos további részleteket a Csukás Meserádió Médiaklikk-oldalán találnak. A műsor kedvicsináló videója Mikó Istvánnal itt tekinthető meg.

Meseposta, ahol a jókedv borítékolható! – április 26-tól szombatonként 10 órától a Csukás Meserádióban.

Forrás: MTVA