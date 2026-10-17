Iskolában elhelyezett bombával fenyegetett egy fiatal Budapesten

Ismerősei sértegették, ezért állította egy 17 éves fiú, hogy bomba van egy budapesti tanintézményben, a segélyhívóra betelefonálót a rendőrök elfogták, kihallgatásán beismerte tettét – közölte a rendőrség szombaton az MTI-vel.

A közlés szerint péntek este a 112-es segélyhívóra telefonáló fiatal torzított hangon közölte, hogy bomba van egy budapesti tanintézményben. Az üres iskolát a készenléti rendőrség tűzszerész szolgálata átvizsgálta, és nem talált robbanóanyagot, vagy robbantásra alkalmas szerkezetet.

A hívás egy zuglói nyilvános telefonfülkéből érkezett, amelynek közelében a rendőrök néhány fiatalt igazoltattak. Kiderült, hogy a társaság egyik tagja volt a telefonáló, akit a XIV. kerületi otthonában fogtak el.

A zuglói nyomozók a 17 éves fiút közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt hallgatták ki. A gyanúsított elismerte, hogy ő telefonált. A fenyegető hívását azzal indokolta, hogy az általa megjelölt intézménybe olyan fiatalok járnak, akik gúnyolták, ezért haragudott rájuk. Tettét megbánta – közölte a rendőrség.

Forrás: MTI

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