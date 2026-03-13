Ismét országjáró turnéra indul a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé

A tavalyi nagy sikerű országjárás után a közmédia népszerű gyerekeknek szóló csatornái, az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió újra útra kelnek, hogy megörvendeztessék a legkisebbeket. A március 16-án induló turné összesen 20 városba látogat el, 2 hét alatt. Az egyes állomásokra jól ismert hangok, műsorvezetők és a csatornák ismert szereplői mellett, Kovácsovics Fruzsina énekesnő is elkíséri a csapatot, továbbá a gyermekek személyesen is találkozhatnak Süsüvel, a sárkánnyal és a további a mesés programok között Kőhalmi Ferenc bűvészprodukciója is vár rájuk.

A nap 24 órájában elérhető Csukás Meserádió és az évek óta töretlen népszerűségű M2 Mesetévé a tavalyi turné sikerei nyomán szeretne ismét lehetőséget biztosítani a személyes találkozásra ifjú hallgatóikkal, nézőikkel.

„A közmédia kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek számára reklám- és erőszakmentes, fejlődést elősegítő és értékközpontú tartalmakat biztosítson. Az MTVA Archívumának gyerekeknek szóló kulturális örökségére építünk, ikonikus magyar színművészek közreműködésével, időtálló nyelvi és kommunikációs kincseket bemutatva. Fontos, hogy ezeket az értékes tartalmakat ne csak a képernyőn, hanem az ország különböző pontján élő gyermekekhez, interaktív formában is eljuttassuk. Az országjáró turnén közvetlen kapcsolatba kerülhetünk az élő óvodai környezettel, erősítve a közösségi élményt, és biztosítva, hogy a kultúra, a nyelvi gazdagság és a kreatív fejlődés minden gyermek számára hozzáférhető legyen, földrajzi tényezőktől függetlenül”– mondta el Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) programigazgatója.

Az országjárás első állomása március 16-án Csukás István szülővárosa, Kisújszállás, ahol a Csukás 90 emlékév kapcsán egész éves programokkal készül a település, és ennek fontos részeként a közmédia meserádiójának névadója előtt is tisztelegnek a gyermekcsatornák. A turné folytatásában a többi között, Tapolcára, Mezőtúrra, Kiskunfélegyházára, Komáromba és Esztergomba is ellátogat a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé.

Forrás: MTVA