Jónak lenni jó! – Már több mint 187 millió forint gyűlt össze

Már több mint 187 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akcióján a törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház új épületének megépítésére – mondta Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.

Kiemelte: a még közel sem végleges összeg a rekordok rekordjának számít a 13 évvel ezelőtt indult, évről-évre jelentkező kezdeményezés történetében.

„A legfrissebb adatok alapján az elmúlt csaknem egy hónap alatt beérkezett több mint 187 millió forintból mintegy 110 millió a kezdetben 300 forintot, most már 500 forintot érő telefonhívásokból gyűlt össze”

– mondta Siklósi Beatrix.

A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójával az idén a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház új épületének megépítését támogatja. A kampány egésznapos adománygyűjtő műsora december 22-én vasárnap lesz a közmédia csatornáin, a Dunán, a Duna Worldön, az M1-en, valamint a Kossuth és a Petőfi rádióban.

„Az elmúlt évek alatt nemzetközivé terebélyesedtünk, számos nagy sztár csatlakozott hozzánk, az idén Chuck Norris is. A stuttgarti magyarok már nyáron megkerestek minket, hogy gyűjtenének az idei célra, ezért is mentünk ki egy hete, hogy személyesen is megköszönjük nekik a segítséget” – mondta Siklósi Beatrix.

Kitért arra, hogy a törökbálinti gyermekhospice házban élő gyerekek vagy életük utolsó heteit élik, vagy gyógyíthatatlan betegek. „Ők és családtagjaik az élet minden egyes percét szeretnék kihasználni, hogy legyen mosoly, játék, szeretet. A gyerekek lelkét megérinti a jóság, ebben egészen biztos vagyok” – fogalmazott.

A projektvezető a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendégeként arról beszélt, hogy a stuttgarti magyar közösség segítségével több mint 4,5 millió forint gyűlt össze a törökbálinti gyermekotthonra, komoly összeg folyt be például Szalai Attila magyar válogatott labdarúgó mezének elárverezéséből. Hozzátette: az összefogás, a szeretet valóban átível a határokon a magyarok között.

„Ha jól szólítjuk meg és jó ügyért a magyar embereket, akkor olyan belső tartalékra bukkanunk, amelyet a hétköznapokon talán nem tapasztalunk, de ilyenkor ezek az erők felszabadulnak, ami nagyon megható. Az idei történet is megrázó, hiszen gyógyíthatatlan gyerekeken és családjukon próbálunk segíteni”

– szögezte le a csatornaigazgató.

A Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsorfolyam december 22-én 8 órakor indul és késő estig tart, de a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában már előtte vendégül látják a Baptista Szeretetszolgálat vezetőit. „Jönnek hozzánk a nap folyamán a segítőink, köztük Szikora Róbert, Keresztes Ildikó, sportolók, jószolgálati nagyköveteink, nagyon színes, élvezetes, változatos lesz a műsor” – mondta a Kossuth rádió csatornaigazgatója.

Addig is lehet segíteni a 1355-ös adományvonalon, amely a műsor végeztével is élni fog. Emellett a Médiaklikken oldalon megtalálhatók lesznek azok a felajánlott tárgyak, amelyet meg lehet vásárolni, egyeseket fix áron, másokat licitálással, december 22-én reggel 8-tól 22 óráig.

