Jónak lenni jó! – sikerrel zárult a közmédia jótékonysági kampánya

Több mint 260 millió forint gyűlt össze a közmédia idén tizenkét éves Jónak lenni jó! karitatív akciójában. A gyűjtés kedvezményezettje ezúttal a korszülött és a veleszületett rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését segítő Semmelweis Egyetem Alapítvány volt – közölte vasárnap késő este, az egész napos műsorfolyam zárása után az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Siklósi Beatrix a jótékonysági akció projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója kiemelte, hogy a Jónak lenni jó! tömegeket szólít meg, mára túlmutat az ország határain, és nemzetközi szinten is egyedülálló.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az alapítvány kuratóriumának elnöke örömtelinek nevezte az idei karitatív kampány bejelentése óta eltelt két hónapot. Sikerült széles körben megismertetni az újszülött intenzív osztályon és a Semmelweis Fejlesztő Központban dolgozók munkáját, valamint a fejlesztésben résztvevő családok nehézségeit. Köszönetet mondott a Jónak lenni jó! csapatának, és a több mint 110 ezer telefonálónak, amely mutatja az erejét ennek az akciónak.

Úgy vélte, hogy azok, akik valamilyen fejlődési rendellenességgel vagy betegséggel jöttek a világra az a legfontosabb, hogy minél rövidebb időn belül vehessenek igénybe olyan komolyabb fejlesztéseket, ami ezeknek a gyerekeknek optimális. Ezek akkor jók, ha egy helyen vannak és több szakember együtt, közösen felállított terv mentén fejleszti a gyereket és oktatja a családot.

– Egy családbarát környezetet képzeltünk el a Rókus kórház épületében, amely az egyetem tulajdona, és ahol Semmelweis Ignác is szülész-nőgyógyász professzor volt. Én azt hiszem, hogy ezzel az összeggel ezt a nagyjából 250 négyzetméternyi területet megfelelő infrastruktúrával felépítve remélhetőleg egy éven belül át tudjuk adni – fogalmazott.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója a közmédia óriási felelősségének nevezte, hogy bemutassa a kedvezményezett szervezet munkáját, másfelől megszólítsa az adományozókat. Ezt a műsort a közreműködők, az érintettek és a felajánlók készítik – olvasható a közleményben.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy fontos megmutatni azt is, a felajánlott összeg jó helyre kerül. Ezért ezúttal is beszámolnak majd egy külön adásban arról, hogyan valósul meg a Semmelweis Fejlődéstámogató Központ bővítése. Jó látni, hogy az ember amiben segített, az meg is valósul – mondta, hozzátéve, hogy ezáltal válik az egész program közös sikerré.

Papp Dániel bejelentette: jövőre is lesz Jónak lenni jó!, amelyben a közmédia egy újabb szervezet munkáját támogatja majd.

A Semmelweis Egyetem Alapítvány adományvonala továbbra is elérhető hívásonként 500 forinttal a 13600-as telefonszámon, a 04-es azonosító megadásával lehet segíteni, illetve SMS-ben ugyanerre a számra a 04-es kód elküldésével. Továbbá év végéig lehetőség van megvásárolni azokat a fix áron felajánlott tárgyakat is, amelyek eddig még nem találtak gazdára – ezek megtekinthetők a https://mediaklikk.hu/jonaklennijo/ oldalon.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Forrás: MTI