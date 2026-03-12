Júliusban rendezik meg a Déryné Fesztivált Sátoraljaújhelyen

Július 15. és 18. között hatodik alkalommal rendezik meg a Déryné Fesztivált; négy napon át több mint félszáz ingyenes program várja a látogatókat Sátoraljaújhelyen és környékén.

Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke a fesztivál szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte:

a Déryné Program beteljesíti küldetését, és ennek fontos része, hogy minden évben legyen egy összegző rendezvény, ahol megmutatja a maga erejét egy helyszínen.

Mint mondta, a fesztivált egy olyan helyszínen rendezik meg, ahol a magyar kultúra otthon van, és ahol szükség van a kultúra közösségfejlesztő erejére. A programot úgy valósítják meg, hogy odafigyelnek ennek fontosságára – hangsúlyozta, köszönetet mondva azért, hogy minőségi programokat biztosítanak az ott élőknek.

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere kiemelte: ez már a hatodik alkalom, hogy Sátoraljaújhely ad otthont a fesztiválnak. Mint mondta, egy egész térséget képviselnek, hiszen Sátoraljaújhely egykor Zemplén vármegye székhelye volt.

Megjegyezte: amikor arról beszélnek, hogy a Déryné Fesztivál mindenkié, akkor a határon túli magyarokra is gondolnak, hiszen a szomszédban élnek. Sátoraljaújhely földrajzi adottságait méltatva emlékeztetett arra, hogy az Alföld és a Zemplén hegység határán van a város, csodálatos tájjal és lehetőségekkel.

Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató, a Déryné Program igazgatója kiemelte:

a Déryné Program immáron Kárpát-medencei kiterjedésű és jelentőségű kulturális misszió, ennek szimbóluma a Déryné Fesztivál. A rendezvény színházi és zenei repertoárral, tíz helyszínen, több mint hatvan ingyenes programmal várja az érdeklődőket. A tavalyi fesztivál 9 ezer látogatót vonzott

– tette hozzá.

Elmondta, hogy a fesztivált Tamási Áron Csalóka szivárvány című művével nyitja a Déryné Társulat július 15-én Sátoraljaújhelyen, a Kossuth Lajos Művelődési Központban. Másnap a kamarateremben Lengyel Ferenc Blaha Lujza és a piros bugyelláris című darabja látható. Ezt követően a programok a Völgyszínházban folytatódnak az Indulhatunk, Edit néni? című abszurd komédiával.

A Forrás Néptáncegyüttes Útravaló című produkciója július 17-én látható. A Völgyszínház műsorát Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátékával zárja a Déryné Társulat július 18-án.

Az Ungvári Borteraszon koncertet ad többek között a 4S Street, Dánielfy, a The Biebers, a Bohemian Betyars, Szabó Balázs Bandája és a Déryné zenekar. A Zsólyomkai pincesor önálló est és gitárkoncert helyszíne lesz.

Széphalom a gyermekprogramoknak ad otthont a fesztivál pénteki és szombati napján, bábszínházi előadások, hangszersimogató, népi játszóház és kézműves foglalkozások is várják a látogatókat – mondta.

A mozgó színházi karaván, a Theaterwagen is útnak indul: Fabók Mancsi Bábszínházának két produkciója Hollóházán, Mikóházán, Karcsán és Füzérradványban lesz látható – sorolta.

Szólt arról is, hogy a középiskolások tehetséggondozására és színházi nevelésére életre hívott KultUp alprogram kiteljesedése lesz a KultCamp, amely negyedik alkalommal valósul meg a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban a Rákóczi Szövetséggel közös szervezésben.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta: a Rákóczi Szövetség otthonra lelt Sátoraljaújhely felett, a Zemplén szívében, ahol egy olyan táborhelyet hoztak létre, ahol a magyar fiatalok találkozhatnak. Az elmúlt nyáron 33 országból 20 ezer fiatal fordult meg ezen a helyen – tette hozzá.

Kiemelte:

együttműködést kezdtek a Déryné Programmal, és együtt szólítják meg a középiskolásokat. A Rákóczi Szövetség nagy nyári programsorozatának részeként több száz diák a KultCamp táborban együtt lehet, és kipróbálhatja magát sokszor a színpadon is.

Mint mondta, az együttműködés keretében a Déryné Program országjárását határon túlra is elviszik. Ennek eredménye, hogy az elmúlt hónapokban csaknem 50 ezer külhoni magyarhoz vihették el a magyar színházi kultúrát – emelte ki.

A programból ízelítőt adva az eseményen látható volt a Déryné Társulat műsora, Fekete János Jammal és a Forrás Néptáncegyüttes produkciója, valamint színpadra lépett a Déryné zenekar.

Forrás: MTI

