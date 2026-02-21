Kapu Tibor átvette a Közmédia Év Embere Díját

Kapu Tibor kutatóűrhajós átvette a Közmédia Év Embere Díját pénteken, Budapesten. A második magyar űrhajós az Axiom-4 küldetése során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű kísérletet végzett a Nemzetközi Űrállomáson, és munkájával nemcsak a magyar tudomány nemzetközi rangját erősítette, hanem a fiatal generáció számára is értékes példát mutatott.

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, Magyarország második hivatásos űrhajósa kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként vehette át az elismerést. A díjat Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója adta át Kapu Tibornak.

Kapu Tibor 2025. június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 küldetés személyzetének tagjaként,

ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Sławosz Uznański-Wiśniewski kutatóűrhajós társaságában –18 napot töltött el.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója méltatásában úgy fogalmazott:

„Kapu Tibor a fegyelem, a következetesség és a szorgalom példája. Munkája megtestesíti a rendet, a felkészültséget és az alázatot”.

Kiemelte: Kapu Tibor munkája túlmutat önmagán. Tudományos teljesítménye mellett közösségi felelőssége is elismerésre méltó: erősíti a nemzeti önbecsülést, és értékes példát mutat a fiatal generációnak. Emlékeztet arra, hogy a tudás érték, a szorgalom és a kitartás mindig eredményt hoz.

