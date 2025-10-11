Kárpát-medencei médiamunkatársak találkozója Balatonalmádiban

Negyedszer szervezett Kárpát-medencei médiatalálkozót a Miniszterelnökség Nemzetközi Államtitkársága és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, ezúttal október 10–12. között Balatonalmádiban.

A megnyitón Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kifejtette, hogy a magyar kormány azon dolgozik, hogy a Kárpát-medencei háló egyre szorosabb legyen. Ehhez a külhoni magyar sajtó fennmaradása, megerősítése nemzeti érdek, hiszen hozzájárul a külhoni magyarság megmaradásához.

A térségek helyzetjelentése, a közös eszmecserék mellett a konferencián szó esik többek között a sajtó modern kihívásairól, a mesterséges intelligencia térhódításairól, valamint átadják a Magyar Nemzeti Médiaszövetség által alapított Kosztolányi-díjakat is.

Hírportálunkat Pallagi Marianna főszerkesztő képviseli a rendezvényen.

Kárpátalja.ma