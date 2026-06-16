Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász országos programja

Mintegy negyven kárpátaljai gyermek részvételével elindult a Katolikus Karitász egész nyáron át tartó, országos táboroztatási programja, melyben összesen négyezer gyermek és fiatalkorú vesz részt. A negyven magyarországi helyszínen tartott táborok és élménynapok résztvevői rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek – közölte újságírói kérdésre a Vár a nyár! program megnyitója alkalmából a Katolikus Karitász országos igazgatója.

Zagyva Richárd elmondta, hogy a központi táborhelyen, Balatonakalin a nyár végéig 400 tíz és tizenhat év közötti résztvevőt fogadnak egyhetes turnusokban augusztus végéig.

Az ottalvós táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket.

Hozzátette: a táborokat azért szervezik, hogy programot és fejlődési esélyt nyújtsanak a gyerekeknek, valamint segítséget adjanak a szülőknek, akik ingyenesen vagy csekély összeg fejében írathatják be gyermekeiket a táborba.

Zagyva Richárd beszélt arról is, hogy a táborozó gyermekek kulturális és sportprogramokon, közösségi eseményeken vehetnek részt.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Katona Tibor

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