Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Találkozója Sátoraljaújhelyen
300 gyermek és szülő érkezik a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének képviseltében a Rákóczi Szövetség meghívására, január 2. és 4. közötti hétvégén a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba. A hétvégi rendezvény legfőbb célja, hogy a gyermekeknek és a szülőknek kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt adjon az együttlét, kilépve a háborúval sújtott hétköznapokból.
A hétvége programjában sport, kirándulás, színház, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek.