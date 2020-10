Kárpátaljai magyaroknak gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet

Idén is gyűjt adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet a kárpátaljai magyaroknak – mondta a szervezet kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.

Gáncs Kristóf kiemelte: a Kárpátalján élők most fokozottan nehéz helyzetben vannak, hiszen a kelet-ukrajnai háború gazdasági következményei, az élelmiszer- és energiaárak növekedése, a nyugdíjak értékének csökkenése okozta nehéz helyzetet súlyosbította a koronavírus-járvány.

Elmondta: a gyűjtést a 1353-as adományvonalon egy telefonhívással 250 forinttal segíthetik, emellett online adományozásra is van lehetőség.

Tájékoztatása szerint téli segélyakcióikban mintegy 2400 családot élelmiszerrel, 300 családot pedig egész télre elegendő tüzelővel – jellemzően biobrikettel – tudnak ellátni.

A jó cél érdekében a Megyei Jogú Városok Szövetsége 30 millió forintot ajánlott fel, és a magánadományok összege is lassan megközelíti a tízmillió forintot – közölte Gáncs Kristóf.

