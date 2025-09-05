Életének 75. évében elhunyt Kásler Miklós professzor, Széchenyi-díjas orvos, a Nemzeti Onkológiai Intézet volt főigazgatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi vezetője.

Kásler Miklós munkássága során meghatározó szerepet játszott a magyar egészségügyben és a daganatos betegségek elleni küzdelemben. 2018 és 2022 között miniszterként a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a szociális ügyek területén irányította a tárcát.

Halálhírét barátja és pályatársa, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke jelentette be.

Nyugodjon békében!

Forrás: Fidesz Bács 4. választókerület Facebook-oldala

Nyitókép: Lezsák Sándor Facebook-oldala