Kategóriájában harmadszorra minősült Európa legjobb állatkertjének a Nyíregyházi Állatpark

Harmadszorra minősült Európa legjobb állatkertjének a 250 és 500 ezer látogatószám közötti kategóriában a Nyíregyházi Állatpark az egyik független állatkerti szakértő felmérése szerint. Az elismeréssel járó díjat kedden adták át a sóstógyógyfürdői látványosságban.

Anthony Sheridan szakértő az eseményen elmondta, 29 ország 126 állatkertjét vizsgálta meg mintegy negyven szempont alapján: a C, azaz a félmillió látogatószám alatti kategóriában negyvenöt állatkert közül a Nyíregyházi Állatpark szerezte meg az elsőséget, megismételve 2015-ben és 2018-ban elért sikerét.

A felmérés a 2020 előtti állapotokat tükrözi, hiszen az elmúlt két évben a koronavírus-járvány jelentősen megnehezítette az állatkertek működését, így teljesítményük értékelését is – fűzte hozzá a szakember. Kiemelte, az elmúlt években park folyamatosan fejlődik és a leggyorsabban fejlődő állatkertté vált a városi tulajdonban lévő állatkertek között egész Európában.

Az értékelési rendszerben az állatkerteket a látogatószám mellett többek között a fajmegőrzés, az állatkerti oktatás minősége, valamint a rentabilitás és a szervezeti működés mint legfontosabb szempontok alapján vizsgálta Anthony Sheridan. A vizsgált kritériumok közé tartozik a fajok köre, az állattartás, a fajvédelem, a látogatók tapasztalatai, a marketing, a befektetések vagy az alkalmazottak száma is.

Figyelemre méltó tény, hogy ez az állatkert több állattal rendelkezik és több állatot mutat be, mint például a londoni, a stuttgarti vagy a zürichi állatkertek – mondta, megjegyezve, kiemelt szempontot jelent az értékelési pontszámban, ha az adott állatkert állattartási részlege mellett a botanikai része is “rendben van”.

A rangsor az éves látogatók számától függően három csoportba sorolja az állatkerteket. Az évente több mint egymillió látogatót fogadó állatkertek – A kategória – győztese a zürichi állatkert lett, a B, azaz a több mint 500 ezer látogató feletti kategóriában Sheridan a rostocki állatkertet minősítette a legjobbnak, a C kategóriában pedig a Nyíregyházi Állatparkot a dániai Aalborg Zoo követi; ez a két látványosság a szintén dániai Odensevel együtt egyébként megosztott első helyezést ért el 2015-ben.

Az eseményen Gajdos László, az állatkert igazgatója, a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöke bejelentette, hogy Papp Endrét, a park igazgatóhelyettesét választották meg az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) elnökévé.

Az idén huszonöt éves Nyíregyházi Állatparkban “nagyon erős” az állatkerti gyűjtemény, a park szakemberének elnökké választása pedig az itt folyó szakmai munkát is minősíti – fűzte hozzá. Az állatállomány folyamatosan bővül, a most született kis hangyász mellett például indiai rinocérosz és afrikai elefánt születését egyaránt várják Nyíregyházán.

