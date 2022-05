Kilenc ország alkotói a budapesti dalszerző táborban

Kilenc országból érkeztek szövegírók, zeneszerzők, énekesek és producerek a szerdán kezdődő budapesti Artisjus Songwriting Campre, ahol három napon át közösen alkotnak a hazai dalszerzőkkel.

A tábor kultúrmissziója, hogy fellendítse a magyar zenei exportot, ösztönözze a hazai és a külföldi szerzők közötti együttműködést. Idén először portugál, lett és ukrán résztvevője is lesz a programnak – közölte az Artisjus kedden az MTI-vel.

A külföldi művészek Ausztriából, Csehországból, Hollandiából, Lengyelországból, Lettországból, Norvégiából, Portugáliából, Szlovákiából és Ukrajnából utaztak Magyarországra, hogy háromfős csapatokban írjanak dalokat. Szerdától három napon át nyolc produceri stúdióban merülhetnek el a kreatív munkában. A korábbi táborokban létrejöttek külföldi piacra szánt produkciók, de készült így hazai kereskedelmi tévésorozatban felhasznált betétdal is.

Az idei tábor hét magyar résztvevőjének egyike Schoblocher Barbara énekes, dalszerző, a Blahalouisiana zenekar frontembere. Pejtsik Péter előadó, dalszerző, karmester többek között a After Crying, az Adagio, a Jazzation, Téli Márta, Kozma Orsi, Tolvai Renáta és Völgyessy-Szomor Fanni formációinak írt dalt. Mihalik Ábel dobos, dalszerző a Kiscsillagban, az Abel Labelben, a Drastik Puttóban, a Mindflowersben ír dalokat, Szeiler Bálint a Tündérvese és az Abigél tagja, dalszerzője, Vincze Judit (Zsüd) producer a The Anahit, Karo Glazer, a Platon Karataev, az Onakom dalainak szerzője, Girincsi Fruzsina a Perpetuum énekese, dalszerzője, Kornis Anna az ének iskolája és a Sztárban sztár+1 kicsi TV-műsorból ismert énekes, dalszerző.

A tábor külföldi résztvevője lesz többek között Joakim With Steen (JOWST) norvég producer, dalszerző, aki a 2017-es Eurovízión Norvégiát képviselte saját szerzeményével, és a 10. helyezést érte el. Ukrajnából Roman Cherenov zeneszerző, producer, hangmérnök érkezik, Portugáliából Bruno Miguel producer, a :PAPERCUTZ elektronikus zenei együttes vezetője, Lettországból Arnis Racinskis producer.

A huszonkét résztvevő naponta változó felállású csapatokban dolgozik azzal a célkitűzéssel, hogy a nap végére egy-egy dalkezdemény vagy kész dal szülessen. A tábor utolsó napján Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója az idei fesztivál utófilmjéhez vár zenét az alkotóktól. Az első nap dalait a magyar népzenei motívumok inspirálják, a második nap a filmzeneszerzésről szól. Utóbbi keretében tart előadást Kovács Dániel Richárd, az RTL Magyarország rendező-producere. A tábor szervezői és állandó résztvevői Czutor Zoltán, a Belmondo dalszerző-frontembere és Johnny K. Palmer dalszerző-énekes.

