Kutatóűrhajósok vehették át a legmagasabb magyar kitüntetést

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnöktől szerdán a Sándor-palotában.

A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át. Az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket – emelte ki az államfő.

Kapu Tibor a HUNOR képviseletében a negyedik nemzetközi kereskedelmi űrmisszió, az Axiom-4 küldetés négy tagú legénység egyikeként 2025. június 25-én indult útnak a Dragon űrkapszulával és július 15-én érkeztek vissza a Földre, míg Farkas Bertalan a szovjet Valerij Kubaszov parancsnok társaságában 1980. május 26-án kezdte meg egyhetes küldetését a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén a kazahsztáni Bajkonur űrközpontból, mellyel Magyarország a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe.

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Kapu Tibor kutatóűrhajós Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)