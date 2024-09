Koncz Zsófia: több mint 40 ezren üdültek nyáron az Erzsébet-táborokban

Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet-táborok, több mint 40 ezren kapcsolódtak ki hétről hétre a zánkai, a fonyódligeti- és az erdélyi Erzsébet-táborban – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Koncz Zsófia azt írta: az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek is.

A táborokat szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) a táboroztatási programban a kormány támogatásával biztosította a szállást, a napi étkezéseket, az egészségügyi ellátást és sok programot az iskolásoknak. A zánkai és fonyódligeti táborokba mintegy 700 intézményből érkeztek csoportok, országszerte 510 településről, valamint a határokon túlról is.

Az államtitkár kitért arra, hogy idén is ingyenesen utazhattak a csoportok a balatoni táborokba és haza. A lehetőséget több mint 22 ezer táborozó vette igénybe. A vonatutat az Erzsébet Alapítvány szervezte és kormányzati támogatással finanszírozta.

A gyermekek a Balatonnál koncerten, hagyományőrző, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, ügyességi játékokon, zenei és táncfoglalkozásokon, környezetvédelmi és ismeretterjesztő előadásokon, közösségépítő, továbbá keresztény szellemiségű lelki programokon is részt vehettek, emellett kalandpark, sárkányhajózás és íjászat is várta őket. A zánkai- és a fonyódligeti Erzsébet-táborok exathlon pályáján a gyerekek csaknem 50 kilométert tettek meg, és mintegy 600 órát sétahajóztak.

Koncz Zsófia beszámolt arról is, hogy hétvégente családok érkeztek a zánkai táborba, a strandoláson kívül egyebek mellett kézműveskedés, családi mozi és koncert is várt rájuk. Erdélyben a tábori programok székelyföldi kirándulásokkal is kiegészültek. Az erdélyi Erzsébet-tábor idén 10 éves, és immár 5 éve táborozhattak magyarországi gyerekek erdélyi társaikkal közösen. A Madarasi-Hargitánál fekvő táborhelyen az elmúlt évtizedben több mint 20 ezer anyaországi és határon túli magyar gyermek kapcsolódott ki.

A tájékoztatás szerint Erdélyből, a Felvidékről, a Délvidékről, Őrvidékről, Kárpátaljáról és Horvátországból is érkeztek gyermekek a balatoni táborozásra, több mint háromezren.

A zánkai és a fonyódligeti táborhelyeken kiválóan felszerelt „kis kórház” jellegű egészségházakban 24 órás gyermekorvosi ügyeletet láttak el minden turnusban a Bethesda Gyermekkórház orvosai és ápolói, az Országos Mentőszolgálat munkatársai esetkocsival voltak jelen folyamatosan a táborokban, a parton vízimentők vigyáztak a táborozókra.

Biztonsági szolgálat ügyelt arra, hogy illetéktelenek ne zavarhassák meg a gyermekek táborozását. Ezt a célt szolgálja Zánkán és Fonyódligeten is a kerítés, továbbá a 24 órás kontrollal működő biztonsági kamerarendszer is. Minden turnusban vészhelyzeti parancsnok is szolgált, akinek elsődleges feladata az azonnali intézkedés megszervezése, valamint egy esetleges vészhelyzeti koordináció volt. Vészhelyzeti intézkedésre nem volt szükség – ismertette a családokért felelős államtitkár.

Kitért arra is: a balatoni – zánkai és fonyódligeti – vakáció során napi ötszöri étkezést biztosított az Erzsébet Alapítvány. 10 hét alatt egyebek mellett mintegy 65 tonna zöldséget és gyümölcsöt, 35 tonna húst, továbbá mintegy 770 ezer sós és édes péksüteményt fogyasztottak el a táborozók, ebédre vagy vacsorára pedig több mint 11 tonna száraztészta főtt ki. A kiszolgálás során a glutén-, laktóz- és tejfehérjementes, valamint a vegetáriánus étkezésekre is figyelemmel voltak a szervezők. A menüket dietetikus és élelmezési szakember állítja össze minden évben.

Megemlítette azt is, hogy az Erzsébet-táborok a felújítások óta négyévszakossá váltak: a Zánkai Erzsébet-tábor szeptember 9. és 27. között osztálykirándulásoknak ad otthont hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban. A zalaszabari gyógyító táborok decemberig tartanak, november közepétől pedig karácsonyi táborokat szervez az Erzsébet Alapítvány Zánkán.

A kormány a jövőben is támogatja a magyar családoknak kedvezményes kikapcsolódási lehetőséget nyújtó Erzsébet-táborok működését – hangsúlyozta közleményében Koncz Zsófia.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás