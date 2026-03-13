A kárpátaljai Gulag lexikon Budapesten

Budapesten mutatták be Dupka György Kárpátaljai politikai elítéltek, Gulág-rabok, mártírok panteonja 1944–1970 című könyvét. Az eseménynek a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) Hivatala adott otthont március 12-én.

Köszöntőjében Dergán Ádám, a NEB Hivatalának főigazgató-helyettese elmondta: 1945-höz sok százezer magyar elhurcolása és a kommunisták erőszakos térfoglalásának kezdete köthető. Mint mondta, ennek a szomorú évfordulónak kapcsán a NEB komplex ismeretterjesztő és oktatásfejlesztő szakmai koncepciót dolgozott ki. Céljuk a középiskolás és egyetemista korosztály ismereteinek gyarapítása és a legújabb eredmények széleskörű ismertetése volt. Emellett hangsúlyt helyeztek a magyarországi kommunista diktatúra történetének nemzetközi bemutatására is.

A NEB programjai így Magyarországon kívül eljutottak a határokon túlra is.

Így működtek együtt a Szolyvai Emlékparkbizottsággal is. Kiemelte: ennek eredményei között szerepel a 2025-ben Szolyván felavatott 12 új emléktábla, valamint a monográfia megjelenése.

Máthé Áron a NEB elnökhelyettese szerint Dupka Görgy monográfiája tekinthető Rózsás János Gulag lexikonja folytatásaként.

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a kárpátaljai Gulág lexikon”

– tette hozzá.

Tóth Mihály alkotmányjogász, a Szolyvai Emlékpark elnöke röviden ismertette a Szolyvai Emlékparkot és az Emlékparkbizottságot, a rehabilitációs folyamatokat és Dupka György munkásságát.

Ezt követően kerekasztal-beszélgetést tartottak. A beszélgetést dr. Zékány Krisztina lektor, szerkesztő, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-tudományos Intézet (UNE UMOTI) tanszékvezetője vezette. Az eszmecserében részt vett Dupka György történész, kutató, a könyv szerzője, a Szolyvai Emlékpark titkára, Bimba Brigitta történész, doktorandusz, valamint Zubánics László lektor, az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integrációs Tanszék tanszékvezetője.

Szó esett a téma kutatásának nehézségeiről, megrázó történetekről, ezen belül a női sorsokról is. Kitértek a téma oktatásban való feldolgozására úgy középiskolai, mint felsőoktatási szinten, valamint az elítéltek rehabilitációjáról.

Dupka György a kutatás kapcsán elmondta, hogy a holokauszt-kutatásokhoz képest a GULÁG-GUPVI-kutatások le vannak maradva. Ennek magyarázata lehet az is, hogy érdemi munkát csak a ’80-as évek végén kezdhették meg. Kiemelte, hogy a kárpátaljai mártírok sorsa példaértékű lehet a mai fiatalok számára is.

A 2025-ben kiadott Kárpátaljai politikai elítéltek, Gulág-rabok, mártírok panteonja 1944–1970 c. több mint 600 oldalas monográfia a történeti áttekintés mellett adattárként és dokumentumgyűjteményként is szolgál.

„E kötet 1944 őszétől kezdve a brezsnyevi évekig terjedően tárgyalja a magyarok esetében nemzeti elnyomással is járó kommunista hatalomgyakorlás következményeit Kárpátalján”

– írta Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke a könyvről.

A könyv IDE KATTINTVA érhető el.

Sz. Kárpáthy Kata

