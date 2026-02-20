A háború emberi ára – könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés
A háború emberi ára címmel szerveztek könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést a Kárpátaljai Szövetség székházában február 18-án. Az eseményt a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) és a Iustitia Gulág- és Gupvikutató Intézete (GGKI) szervezte.
A 80 éve történt. Magyarok és németek szovjet fogságba hurcolása a Kárpát-medencei régiókban 1944/45című könyvet dr. Bognár Zalán történész, a GKNT elnöke, a GGKI igazgatója ismertette. A kötet 17 történész tanulmányát foglalja magába a GULÁG-GUPVI témában. Mint elmondta,
a szovjet fogság mintegy 1 millió magyart érintett, köztük 700 ezer honvédet. A foglyok egyharmada életét vesztette.
A könyvbemutatót kerekasztal-beszélgetés követte Havasi Dániel politológus, a GGKI igazgatóhelyettese vezetésével. A közönség archív fotókat, táblázatokat, valamint a helyszínekről napjainkban készült felvételeket is láthatott.
Dr. Bognár Zalán történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a GKNT elnöke, a GGKI igazgatója elmondta, hogy kutatóintézetük adatbázisában közel 50 ezer emberről gyűjtöttek össze információkat, az anyagot idén március második felébe mutatják be.
Dr. Dupka György történész, lágerkutató, a GGKI tudományos főmunkatársa, a GKNT ügyvezető elnöke, a Szolyvai Emlékpark titkára beszélt a 2. számú szolyvai gyűjtőtáborról, valamint a szambori lágerről, illetve az ehhez kapcsolódó kutatásokról, emlékezetpolitikáról. A 80 évvel ezelőtti eseményeket összevetette a négy éve tartó orosz–ukrán háború állapotaival Ukrajnában és Kárpátalján is.
Bimba Brigitta történész, a Debreceni Egyetem doktori iskolája doktorjelöltjének kutatási témája az elhurcolt nők sorsa. Beszélt a tabusításról, a transzgenerációs traumákról, a hozzátartozók reakcióiról, valamint beszámolt a kutatás során szerzett tapasztalatairól.
Szóba került a málenkij robottal kapcsolatos oktatás kérdése.
Romániában a 2025/2026-os tanévtől kezdve a 12. osztályban a kommunista rendszer története Romániában címmel önálló tantárgy indult.
A beszélgetés résztvevőinek megítélése szerint hasonló tantárgy bevezetésének lenne relevanciája úgy Magyarországon, mint bármelyik határon túli régióban, mint akár Ukrajnában is.
Az esemény az Alapjogokért Központ támogatásával valósult meg.
Forrás, fotók: Dupka György, Fuchs Andrea