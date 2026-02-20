A háború emberi ára – könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

A háború emberi ára címmel szerveztek könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést a Kárpátaljai Szövetség székházában február 18-án. Az eseményt a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) és a Iustitia Gulág- és Gupvikutató Intézete (GGKI) szervezte.

A 80 éve történt. Magyarok és németek szovjet fogságba hurcolása a Kárpát-medencei régiókban 1944/45című könyvet dr. Bognár Zalán történész, a GKNT elnöke, a GGKI igazgatója ismertette. A kötet 17 történész tanulmányát foglalja magába a GULÁG-GUPVI témában. Mint elmondta,

a szovjet fogság mintegy 1 millió magyart érintett, köztük 700 ezer honvédet. A foglyok egyharmada életét vesztette.

A könyvbemutatót kerekasztal-beszélgetés követte Havasi Dániel politológus, a GGKI igazgatóhelyettese vezetésével. A közönség archív fotókat, táblázatokat, valamint a helyszínekről napjainkban készült felvételeket is láthatott.

Dr. Bognár Zalán történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a GKNT elnöke, a GGKI igazgatója elmondta, hogy kutatóintézetük adatbázisában közel 50 ezer emberről gyűjtöttek össze információkat, az anyagot idén március második felébe mutatják be.

Dr. Dupka György történész, lágerkutató, a GGKI tudományos főmunkatársa, a GKNT ügyvezető elnöke, a Szolyvai Emlékpark titkára beszélt a 2. számú szolyvai gyűjtőtáborról, valamint a szambori lágerről, illetve az ehhez kapcsolódó kutatásokról, emlékezetpolitikáról. A 80 évvel ezelőtti eseményeket összevetette a négy éve tartó orosz–ukrán háború állapotaival Ukrajnában és Kárpátalján is.

Bimba Brigitta történész, a Debreceni Egyetem doktori iskolája doktorjelöltjének kutatási témája az elhurcolt nők sorsa. Beszélt a tabusításról, a transzgenerációs traumákról, a hozzátartozók reakcióiról, valamint beszámolt a kutatás során szerzett tapasztalatairól.

Szóba került a málenkij robottal kapcsolatos oktatás kérdése.

Romániában a 2025/2026-os tanévtől kezdve a 12. osztályban a kommunista rendszer története Romániában címmel önálló tantárgy indult.

A beszélgetés résztvevőinek megítélése szerint hasonló tantárgy bevezetésének lenne relevanciája úgy Magyarországon, mint bármelyik határon túli régióban, mint akár Ukrajnában is.

Az esemény az Alapjogokért Központ támogatásával valósult meg.

Kárpátalja.ma

Forrás, fotók: Dupka György, Fuchs Andrea