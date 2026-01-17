Gyulára került Krasznahorkai László Nobel-díjának másolata

Nobel-díjának hiteles másolatát adományozta szülővárosának Krasznahorkai László író, amely az Almásy-kastély látogatóközpontjában kap helyet – közölte az intézmény.

A díj január 23-ától az Almásy-kastély fogadóterében lesz látható nyitvatartási időben, díjtalanul, „hogy minél többen találkozhassanak ezzel a kivételes ereklyével„. A jövőben a díjtól indul a múzeum két garantált tárlatvezetése.

A díjat szerdán vette át az írótól Görgényi Ernő polgármester, aki csütörtökön adta tovább az Almásy-kastélynak – írták.

A Svéd Királyi Akadémia tavaly október 9-én jelentette be, hogy az irodalmi Nobel-díjat a gyulai születésű Krasznahorkai László kapja december 10-én.

Forrás: MTI

Kapcsolódó: