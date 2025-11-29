NobelMobillal ünneplik Krasznahorkai Lászlót Budapesten

Krasznahorkai László december 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban, ez alkalomból indul útjára a NobelMobil 2025 című program – írja az MTI a Magvető Kiadó tájékoztatása nyomán.

A NobelMobil 2025 egy platós teherautó, amely december 10-én 24 óra alatt – reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig – járja Budapest utcáit, 13 helyszínen megáll körülbelül egy órára. A jármű két megálló közötti lassú haladásakor felvételről Krasznahorkai László Mindig Homérosznak és Háborús architektúrák c. szövege szólal meg a szerző előadásában.

Az előre meghirdetett megállókban a civil érdeklődők beléphetnek a jármű platóján kialakított térbe, ahol egy szék, egy asztal és egy nyitott könyv fogadja őket. A látogatók felolvashatnak egy-egy részletet Krasznahorkai László novemberben megjelent új regényéből, A magyar nemzet biztonsága című kötetből, és a kiválasztott részlet mellé – a lapszélre – felírhatják a nevüket.

A tájékoztató szerint

a felolvasásról hangfelvétel, az akcióról fim készül. A közösen létrehozott, különleges utazó emlékkönyvet az eseményt követően a Magvető Kiadó eljuttatja az írónak.

A NobelMobil 2025 megvalósítását Krasznahorkai László életművét tisztelő művészek kezdeményezték, fő támogatóként és szervezőként a Magvető Kiadó állt az esemény mögé. A projekt szakmai koordinátorai Miklusicsák Aliz közösségi alkotóművész, valamint Dávid Ferenc szociológus.

Az akció részletei, a felolvasások helyszíneivel és időpontjaival az esemény honlapján (https://nobelmobil2025.com/) olvashatók.

