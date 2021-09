Kutatók éjszakája – Csaknem kétszáz programmal, tíz helyszínen készül a Pécsi Tudományegyetem

Csaknem kétszáz programmal, tíz helyszínen, egyebek mellett látványos kémiai és fizikai kísérletekkel, interaktív előadásokkal, műtők, laboratóriumok és kutatóhelyek bemutatásával várja az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szeptember 24-én pénteken, az idei Kutatók éjszakáján – közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel.

Mint azt a PTE közleményében írták, az eseményen látványos, interaktív, sokszínű programok keretében igyekeznek bemutatni a tudomány fontosságát és a kutatói életpálya színességét. A szervezők célja, hogy bemutassák, a műszaki és a természettudományok a mindennapjainkban milyen mértékben szövik át életünket, mennyire fontosak ezek a szakterületek a folyamatok leírásához, megértéséhez, új összefüggések felfedezéséhez; ahhoz, hogy jobban megértsük a körülöttünk lévő világot.

A délutántól zajló programok keretében a állam- és jogtudományi karon egyebek mellett kriminalisztikai témájú, érdekes esetekről szóló előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, míg az orvosi karon a fogszabályozás rejtelmeivel, a hullarablók történeteivel és az általános anatómia kulisszatitkaival ismerkedhetnek meg a látogatók.

A bölcsészet- és társadalomtudományi karon többek között elektronokról, génekről és fekete lyukakról lehet részleteket hallani, míg az egészségtudományi kar szakemberei a valós “Vészhelyzetet”, azaz sürgősségi ellátást mutatják be, a gyógyszerésztudományi karon pedig a híres gyógyszerek születéséről tudatnak meg részleteket az érdeklődők.

A PTE Klinikai Központjában a szívsebészeti műtőbe is bepillanthatnak a látogatók, de a közeli természettudományi karon a leghalálosabb állatokról is hallhatnak, továbbá kémiai és fizikai kísérleteket láthatnak az érdeklődők. A Szentágothai János Kutatóközpontban a hazai háziállatokat és vadállatokat fenyegető megbetegedésről, a mesterséges intelligenciával tervezett épületekről is lesz szó, és a “nagyintenzitású terahertzes laboratóriumot” is bemutatják.

A PTE közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy a rendezvényen az orrot és szájat elfedő maszk használata és a védettségi igazolvány felmutatása kötelező. Az eseményeken a 18 év alattiakat védettségüket igazoló felnőtt kíséretében tudnak részt venni.

A részletes programkínálat kutatokejszakaja.pte.hu weboldalon érhető el.

Forrás: mti.hu