Lebukott két ukrán telefonos csaló, akik kilencmilliót akartak megszerezni egy asszonytól

Két ukrán állampolgárságú fiatal férfi próbált meg telefonos csalással kilencmillió forintot szerezni egy idős asszonytól, ám a rendőröknek még a pénz átadása előtt sikerült őket elfogni. A 18 és 19 éves elkövetőket csalás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy a Facebook-oldalára feltöltött hétfői bejegyzésben számolt be arról az esetről, amikor egy óbudai idős asszonyt egy magát rendőrnek kiadó férfi hívott fel még február 11-én.

A hívó azt állította, hogy

banki alkalmazottak adatokat szivárogtatnak ki, a nyomozás érdekében a nő együttműködésére van szükség, és az idős nő közreműködésével le tudnák buktatni a bank dolgozóit, a bizonyíték szerepét pedig a megtakarítása töltené be.

A tájékoztatás szerint a sértett asszony az álrendőr nyomására kétmillió forintot vett fel egy III. kerületi bankfiókban, ám a csalók ennél többre vágytak. Miután tudomást szereztek további hétmillió forintjáról, napokon át hívogatták, és manipulálták, hogy azt a pénzt is megszerezzék tőle.

A nőt folyamatos kontroll alatt tartották – még a telefonját sem tehette le, végig vonalban kellett maradnia az elkövetővel, aki lépésről lépésre irányította minden mozdulatát. A hívást kizárólag a taxi megrendelésének idejére szakíthatta meg, azon kívül folyamatos kapcsolatban kellett maradnia, hogy ellenőrizhessék a tevékenységét.

A pénz átadásakor jelszót kellett bemondania, és kifejezetten megtiltották neki, hogy beszéljen a pénzt átvevő személlyel. Az asszonynak végül gyanússá vált a helyzet, és feljelentést tett még a kétmillió átadása előtt. Múlt szerdán – már a valódi nyomozókkal együttműködve – kivette a hétmillió forintot is.

Az összesen kilencmillió forintért még aznap délután meg is érkezett egy páros, őket azonban már nemcsak az idős áldozat, hanem az óbudai rendőrök is várták.

A III. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 18 éves ukrán és a 19 éves ukrán–szlovák kettős állampolgárságú férfit, akiket csalás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

A BRFK a közösségi oldalán elérhető bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrség és a bankok soha senkitől nem kérik, hogy vegye fel a megtakarított pénzét, és azt adja át valakinek, ezért aki ilyen hívást kap, azonnal tegyen feljelentést vagy hívja a 112-es segélyhívót!