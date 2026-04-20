Lezárják az M3-as autópályát a Vaja–Mátészalka lehajtónál

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása alapján várhatóan 2026. április 23. és május 23. között, felújítási munkálatok miatt lezárásra kerül az M3-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a 267. sz. Vaja Mátészalka csomópont (30913) lehajtó ága.

A korlátozás ideje alatt az alábbi útvonalon lehet közlekedni:

Mátészalka és Szatmárnémeti felé: az M3 autópályán az országhatár felé vezető oldal végpontjában lévő 41. számú főúti körforgalomban visszafordulva, a 267-es számú Vaja-Mátészalka csomópontban lehet lehajtani.

Vaja és Rohod felé: az M3 autópályán az országhatár felé vezető oldal végpontjában lévő 41. számú főúti körforgalomban lehet rátérni a 41. számú főútra.

A zárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és az egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését! – közölte Jármi Község Facebook oldalán Sarka Zsolt, polgármester.