Embert gázolt a budapesti M4-es metró

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt – olvasható az MTI-n.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert.

A műszaki mentés idejére leállt a forgalom, ám a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az M4-es metró közlekedése már helyreállt.

