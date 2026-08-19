Ma lép államfői hivatalába Baka András

Az Országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt.

Baka Andrást a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.

A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre szól.

A Tisza-frakció augusztus 8-án jelölte Baka Andrást köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk Mozgalom Tóth Máté energiajogászt javasolta a tisztségre, de a jelölés érvényességéhez szükséges 40 képviselői aláírást a hatfős frakció nem csatolta.

A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását. A két ellenzéki párt az Alkotmánybírósághoz is fordult az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, de a testület augusztus 17-én hatáskör hiányára hivatkozva visszautasította a beadványt.

Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu

MTI

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