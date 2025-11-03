Ma ünnepelheti 200. évfordulóját a Magyar Tudományos Akadémia

Kétszáz éve, 1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós Társaság (a mai Magyar Tudományos Akadémia) megalapítására. A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának háttéranyaga:

A hazai tudós társaság eszméje a 18. századtól jelen volt a magyar szellemi életben. A gondolatot az evangélikus polihisztor, Bél Mátyás, majd a tudós erdélyi lelkipásztor Bod Péter vetette fel, 1781-ben pedig a testőr-író Bessenyei György Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék című munkájában indítványozta létrehozását. Munkáját bemutatta II. Józsefnek is, de a birodalma központosításán fáradozó kalapos király azt elutasította.

Bessenyei munkáját József halála után, 1790-ben adta ki a nyelvész Révai Miklós, aki latin nyelven részletesen ki is dolgozta a tudós társulat tervét (Planum erigendae eruditae societatis Hungaricae alterum elaboratius). Révai az ajánlott tagok névsorát is benyújtotta a nádornak és a Helytartótanácsnak, de az előterjesztés a tanügyi bizottsághoz kerülve eltemetődött. Az akadémia gondolata az 1807. évi országgyűlésen ismét felmerült, de pénz hiányában félretették, a kérdés az újabb és újabb diétákra hagyományozódott.

Fordulat csak az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen következett be, amikor november 3-án Felsőbüki Nagy Pál szóba hozta a tudós társaság ügyét.

Szenvedélyes beszéde, amelynek végén azt mondta, ide is három dolog kell, mint a háborúhoz: pénz, pénz és pénz, nagy zajongást keltett. A zajongás közepette szót kért egy fiatal huszárkapitány, Széchenyi István gróf, aki azt mondta: „Nekem itt szavam nincs, az országnak nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá… Nem azért teszem ezt, hogy vivátokat kapjak érte, nem is azért, hogy másokat hasonló tettre tüzeljek. Ezt nem mindenki teheti úgy, mint én. Én nőtlen ember és katona vagyok.”

Szavait csend, majd lelkesedés követte, Vay Ábrahám 8 ezer, Andrássy György gróf 10 ezer, Károlyi György gróf 40 ezer forintot ajánlott fel a nemes célra (Széchenyi felajánlása mintegy 60 ezer forintra volt tehető). A négy alapítóhoz hamarosan további főrendek csatlakoztak, a magyarul is tudó József nádor 10 ezer forinttal, Teleki József 30 000 kötetből álló családi könyvtárával járult hozzá az Akadémiai Könyvtár létrehozásához.

Az anyagi alapok biztosítása után fogadta el az országgyűlés az 1827. évi XI. törvénycikket „a hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémiáról”, amelyet I. Ferenc is jóváhagyott.

A 27 tagú választmány 1827. november 30-án kezdte meg munkáját, kidolgozta az alaprajzot, a rendszabásokat és javaslatot, amelyet az uralkodó megerősített. A magyar tudós társaság öt évvel Széchenyi felajánlása után, 1830. november 17-én Pozsonyban tarthatta meg első igazgatói ülését, ezen Teleki Józsefet elnökké, Széchenyi Istvánt másodelnökké, Döbrentei Gábort pedig titkárrá nevezték ki.

1831. február 4-én tartották a szervezet első közgyűlését, amelynek intézkedései nyomán a magyar kultúra, tudomány és nyelv gazdagítására és gondozására alapított Tudós Társaság hat osztállyal (nyelvtudományi, bölcseleti, történeti, matematikai, törvénytudományi, természettudományi), 42 rendes és 24 tiszteleti taggal kezdhette meg működését. Az alapító tagok között olyan kiváló személyiségek voltak, mint Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály.

A Magyar Tudós Társaság 1840-ben vette föl az Akadémia nevet, és a történelem viharai ellenére töretlenül fejlődött.

Az intézmény 1826-ban alapított könyvtára 1844-ben nyitotta meg kapuit, 1865-re pedig a pesti Duna-parton felépült a Friedrich August Stüler által tervezett neoreneszánsz székház (dísztermének freskóit Lotz Károly festette), amely máig otthonául szolgál a magyar szellemi élet fellegvárának. (2025-re nagyszabású felújításon esett át.) Az MTA tevékenységének középpontjában az első időszakban a magyar nyelv művelése állt, a helyesírási szabályzat első kiadása 1832-ben jelent meg. Az akadémia első nemzedékei azon munkálkodtak, hogy a nemzet újjászülessen, felzárkózzon a világ haladásához, majd a 20. században munkája révén megnőtt a magyar tudósok szerepe a tudomány nemzetközi világában is. 1828 óta működik könyvkiadó vállalata, mely megalapozta a hazai tudományos könyv- és folyóiratkiadást.

1949-ben – főleg szovjet mintára – átszervezték az intézményt: minden tudományos kutatás központi főhatósága lett minisztériumi szinten, irányította a tudósképzést és a tudományos minősítést. Még a politikai rendszerváltozás előtt, 1989-ben rehabilitálta az MTA Közgyűlése az 1949-ben méltatlanul kizárt akadémikusokat. 1992-ben pedig – újabb jóvátételként – társult, de önálló intézményként megalakult az alkotóművészek testülete, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. Az 1994. évi XL. törvény az intézmény jogállását önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő tudományos köztestületként határozta meg. A jelenleg több mint 19 ezer tagot számláló köztestület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely három évre megválasztja az MTA főállású vezetőit, a mostani elnök 2020 óta Freund Tamás Széchenyi-díjas agykutató, neurobiológus.

Az MTA és könyvtára fennállásának 200. évfordulója tiszteletére tavaly az Országgyűlés a magyar tudomány évének nyilvánította 2025-öt és 2026-ot. Az idei bicentenáriumra az MTA ünnepi programokkal készül. 2003 óta november 3-a a magyar tudomány ünnepe, a jubileumi tudományünnepet „200 év a tudás és a társadalom szolgálatában” mottóval rendezik meg.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Tóth Tibor