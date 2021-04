Ma van a magyar film napja. Idén online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar film születésének 120. évfordulóját.

Magyarország 2018 óta ünnepli április 30-án a magyar film napját annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első megrendezett, dramatizált jeleneteket tartalmazó magyar filmet A táncz címmel.

Az évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és az Uránia Nemzeti Filmszínház a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumával közösen ingyenes online filmestet szervez. A Sára Sándor, Kósa Ferenc, Gyöngyössy Imre, Tóth János, Bicskei Zoltán és Siflis Zoltán rövidfilmjeiből összeállított válogatás az Uránia webmozijában látható.

Egésznapos műsorfolyammal és filmekkel készül a közmédia. A Duna Televízió a második magyar hangosfilmet, az 1931-es Hyppolit, a lakájt, a Meseautót, a Körhintát és az Aurora Borealis – Északi fény című drámát tűzi műsorára.

Az M5 nézői A sárga csikó nyomában című dokumentumfilmet, a Szerelem című filmdrámát, valamint Nemes Jeles László Saul fia című, Oscar-díjas alkotását láthatják. A Duna World a Mágnás Miska című fekete-fehér vígjátékot és Szabó István Oscar-díjas Mephistóját sugározza. Az M2 gyerekcsatornán klasszikus és kortárs magyar mesefilmekkel készülnek, az M2 Petőfi TV-n pedig a Macskafogó lesz látható.

A közmédia csatornái mellett magyar filmek legjobbjait vetítik az RTL, a TV2, az ATV, a HírTV és az HBO csatornákon. Magyar filmekkel ünnepel a Netflix, az HBO GO és a Cinego is.

A Nemzeti Filmintézet Filmio nevű oldalán 15 felújított klasszikus lesz nézhető ingyenesen. A filmintézet új honlapján (filmarchiv.hu/hu/120) egyebek mellett 120 év / 120 kép címmel érdekességek tekinthetők meg a Filmarchívum gyűjteményéből.

Online animációs minifesztivállal ünnepel a Római Magyar Akadémia. A Nemzeti Filmintézet Filmarchívumával együttműködésben létrehozott műsorban a legkiválóbb magyar rendezők alkotásaiból lesz látható válogatás az 1960-as évek elejétől a 1980-as évek végéig.

