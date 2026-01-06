Ismét megjelent a madárinfluenza Magyarországon

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében két hízópulykatartó gazdaságban igazolta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét, az érintett állományok felszámolása folyamatban van.

A közlemény szerint Szentesen egy 4800 és egy 18 800 egyedet számláló állományt érint a betegség. A madárinfluenza gyanúja az állományokban tapasztalható megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományokból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van, a gazdaságok körül pedig a hivatal szakemberei kijelölték a 3 kilométer sugarú védő- és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzeteket.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy az országos főállatorvos már október közepén elrendelte a kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok – például háztáji állományok – esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő.

Felhívták az állattartók figyelmét arra, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú a vírus bejutásának megelőzésében, mivel a kórokozó továbbra is jelen van a vadon élő madarakban. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségét minimálisra csökkentsék a gazdák.

