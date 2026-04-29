Kik alkotják majd az új magyar kormányt?

A 2026-os országgyűlési választásokat a Magyar Péter vezette Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) nyerte április 12-én. Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki.

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke április 15-én jelentette be, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén, az egyértelmű választási eredményekre való tekintettel, Magyar Pétert fogja hivatalosan javasolni a miniszterelnöki tisztségre.

Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy az új kormány 16 minisztériumból fog állni. A miniszterjelöltek többségének nevét már nyilvánosságra hozták, két tárca vezetőjét még nem nevezték meg.

Az eddig ismert miniszterjelöltek:

Vidék- és településfejlesztési miniszter: dr. Lőrinc Viktória

Jogász, pénzügyi és jogi végzettséggel, korábban független önkormányzati képviselő Kadarkúton, a választáson egyéni országgyűlési mandátumot szerzett. Miniszterelnökséget vezető miniszter: dr. Ruff Bálint

Jogász, politikai tanácsadó és elemző, a nyilvánosságban elsősorban közéleti szereplései révén vált ismertté. Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Közlekedési és városfejlesztési szakember, korábban a budapesti közlekedés megújításán dolgozott, 2024-ben főpolgármester-jelölt volt. Szociális- és családügyi miniszter: dr. Kátai-Németh Vilmos

Ügyvéd, egyéni országgyűlési képviselőként jutott be a parlamentbe; látássérültként az esélyegyenlőség kérdését kiemelten képviseli. Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit

Oktatáskutató, a hazai oktatási rendszer és egyenlőtlenségek ismert elemzője, a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Pénzügyminiszter: Kármán András

Közgazdász, korábban a Magyar Nemzeti Banknál és nemzetközi pénzügyi intézményeknél dolgozott. Külügyminiszter: dr. Orbán Anita

Közgazdász, a Fletcher School doktora, korábban Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete. Egészségügyi miniszter: dr. Hegedűs Zsolt

Ortopéd főorvos, hosszabb ideig az Egyesült Királyságban dolgozott, jelenleg Magyarországon praktizál. Honvédelmi miniszter: dr. Ruszin-Szendi Romulusz

Altábornagy, a Magyar Honvédség volt parancsnoka. Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Agrárszakember, mezőgazdasági vállalatvezető, az állattenyésztési szektor ismert szereplője. Gazdasági- és energetikai miniszter: Kapitány István

Nemzetközi vállalatvezető, a Shell globális vezetésében is szerepet töltött be. Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

A Nyíregyházi Állatpark vezetője, a magyarországi állatkertek egyik meghatározó szakembere. Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Tarr Zoltán

Európai parlamenti képviselő, korábban református lelkész. Tudományért és technológiáért felelős miniszter: Tanács Zoltán

A belügyi és az igazságügyi tárca felelőseit egyelőre nem nevezték meg.

