Miniszterek - TISZA-kormány

Kik alkotják majd az új magyar kormányt?

Orbán Viktória Magyarország

A 2026-os országgyűlési választásokat a Magyar Péter vezette Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) nyerte április 12-én. Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki.

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke április 15-én jelentette be, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén, az egyértelmű választási eredményekre való tekintettel, Magyar Pétert fogja hivatalosan javasolni a miniszterelnöki tisztségre.

Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy az új kormány 16 minisztériumból fog állni. A miniszterjelöltek többségének nevét már nyilvánosságra hozták, két tárca vezetőjét még nem nevezték meg.

Az eddig ismert miniszterjelöltek:
  • Vidék- és településfejlesztési miniszter: dr. Lőrinc Viktória
    Jogász, pénzügyi és jogi végzettséggel, korábban független önkormányzati képviselő Kadarkúton, a választáson egyéni országgyűlési mandátumot szerzett.
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: dr. Ruff Bálint
    Jogász, politikai tanácsadó és elemző, a nyilvánosságban elsősorban közéleti szereplései révén vált ismertté.
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
    Közlekedési és városfejlesztési szakember, korábban a budapesti közlekedés megújításán dolgozott, 2024-ben főpolgármester-jelölt volt.
  • Szociális- és családügyi miniszter: dr. Kátai-Németh Vilmos
    Ügyvéd, egyéni országgyűlési képviselőként jutott be a parlamentbe; látássérültként az esélyegyenlőség kérdését kiemelten képviseli.
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
    Oktatáskutató, a hazai oktatási rendszer és egyenlőtlenségek ismert elemzője, a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója.
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
    Közgazdász, korábban a Magyar Nemzeti Banknál és nemzetközi pénzügyi intézményeknél dolgozott.
  • Külügyminiszter: dr. Orbán Anita
    Közgazdász, a Fletcher School doktora, korábban Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete.
  • Egészségügyi miniszter: dr. Hegedűs Zsolt
    Ortopéd főorvos, hosszabb ideig az Egyesült Királyságban dolgozott, jelenleg Magyarországon praktizál.
  • Honvédelmi miniszter: dr. Ruszin-Szendi Romulusz
    Altábornagy, a Magyar Honvédség volt parancsnoka.
  • Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
    Agrárszakember, mezőgazdasági vállalatvezető, az állattenyésztési szektor ismert szereplője.
  • Gazdasági- és energetikai miniszter: Kapitány István
    Nemzetközi vállalatvezető, a Shell globális vezetésében is szerepet töltött be.
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
    A Nyíregyházi Állatpark vezetője, a magyarországi állatkertek egyik meghatározó szakembere.
  • Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Tarr Zoltán
    Európai parlamenti képviselő, korábban református lelkész.
  • Tudományért és technológiáért felelős miniszter: Tanács Zoltán
    Informatikai és digitalizációs szakértő, több évtizedes nemzetközi tanácsadói tapasztalattal.

A belügyi és az igazságügyi tárca felelőseit egyelőre nem nevezték meg.

