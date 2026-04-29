Kik alkotják majd az új magyar kormányt?
A 2026-os országgyűlési választásokat a Magyar Péter vezette Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) nyerte április 12-én. Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki.
Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke április 15-én jelentette be, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén, az egyértelmű választási eredményekre való tekintettel, Magyar Pétert fogja hivatalosan javasolni a miniszterelnöki tisztségre.
Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy az új kormány 16 minisztériumból fog állni. A miniszterjelöltek többségének nevét már nyilvánosságra hozták, két tárca vezetőjét még nem nevezték meg.
Az eddig ismert miniszterjelöltek:
- Vidék- és településfejlesztési miniszter: dr. Lőrinc Viktória
Jogász, pénzügyi és jogi végzettséggel, korábban független önkormányzati képviselő Kadarkúton, a választáson egyéni országgyűlési mandátumot szerzett.
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: dr. Ruff Bálint
Jogász, politikai tanácsadó és elemző, a nyilvánosságban elsősorban közéleti szereplései révén vált ismertté.
- Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
Közlekedési és városfejlesztési szakember, korábban a budapesti közlekedés megújításán dolgozott, 2024-ben főpolgármester-jelölt volt.
- Szociális- és családügyi miniszter: dr. Kátai-Németh Vilmos
Ügyvéd, egyéni országgyűlési képviselőként jutott be a parlamentbe; látássérültként az esélyegyenlőség kérdését kiemelten képviseli.
- Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
Oktatáskutató, a hazai oktatási rendszer és egyenlőtlenségek ismert elemzője, a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója.
- Pénzügyminiszter: Kármán András
Közgazdász, korábban a Magyar Nemzeti Banknál és nemzetközi pénzügyi intézményeknél dolgozott.
- Külügyminiszter: dr. Orbán Anita
Közgazdász, a Fletcher School doktora, korábban Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete.
- Egészségügyi miniszter: dr. Hegedűs Zsolt
Ortopéd főorvos, hosszabb ideig az Egyesült Királyságban dolgozott, jelenleg Magyarországon praktizál.
- Honvédelmi miniszter: dr. Ruszin-Szendi Romulusz
Altábornagy, a Magyar Honvédség volt parancsnoka.
- Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
Agrárszakember, mezőgazdasági vállalatvezető, az állattenyésztési szektor ismert szereplője.
- Gazdasági- és energetikai miniszter: Kapitány István
Nemzetközi vállalatvezető, a Shell globális vezetésében is szerepet töltött be.
- Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
A Nyíregyházi Állatpark vezetője, a magyarországi állatkertek egyik meghatározó szakembere.
- Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Tarr Zoltán
Európai parlamenti képviselő, korábban református lelkész.
- Tudományért és technológiáért felelős miniszter: Tanács Zoltán
Informatikai és digitalizációs szakértő, több évtizedes nemzetközi tanácsadói tapasztalattal.
A belügyi és az igazságügyi tárca felelőseit egyelőre nem nevezték meg.
