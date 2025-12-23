Magyarország szigorítja a tranzitszabályokat

A Kárpátaljai Vámhivatal tájékoztatja a fuvarozókat, hogy Magyarország 2026. január 1-jétől új szabályokat vezet be a nemzetközi közúti árufuvarozás területén, amelyek jelentősen érintik a tranzitforgalmat.

A magyar fél közlése szerint azok a nemzetközi tehergépjárművek, amelyeknek nincs magyarországi rendeltetési helyük, de az ország területén áthaladnak, kizárólag a kifejezetten tranzitcélokra kijelölt úthálózati szakaszokon közlekedhetnek. Ezek elsősorban autópályák és országos főutak lesznek.

Az alacsonyabb rendű, helyi jelentőségű utakra való lehajtás csak a rendeltetési helyhez vezető legrövidebb szakaszon lesz engedélyezett. Ugyanakkor számos mellékúton teljes vagy részleges korlátozás lép életbe a tehergépjármű-forgalom számára.

Az új előírások nem csak a tranzitforgalmat érintik. Azok a nemzetközi áruszállító járművek is további korlátozásokkal szembesülhetnek 2026-tól, amelyeknek a célállomása Magyarországon található.

A tranzitútvonal-hálózat elemeit és a közlekedés részletes feltételeit a Nemzeti Hozzáférési Ponton (NAP) keresztül teszik közzé, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. működtet.

A magyar közútkezelő egy interaktív térképet is készített, amelyen feltüntetik:

a tehergépjármű-forgalmat korlátozó közlekedési táblákat;

azokat az országos közutakat, ahol az említett korlátozások érvényben vannak.

Az interaktív térkép a Nemzeti Adatozzáférési Ponton érhető el.

A Kárpátaljai Vámhivatal arra kéri a fuvarozókat, hogy időben ismerkedjenek meg az új szabályozással, és már a 2026-os nemzetközi útvonalak tervezésekor vegyék figyelembe a Magyarországon életbe lépő változásokat.

Kárpátalja.ma