Különleges kismajmot foglaltak le magyar pénzügyőrök

Természetkárosítás miatt indítottak eljárást egy román férfi ellen, aki egy fiatal oroszlánmajmot próbált Olaszországba csempészni. A NAV pénzügyőrei által elcsípett sofőr a különleges állatot kislányának vitte volna ajándékba.

Fiatal, aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni – a szűk ketrecben szállított, sérülékeny, veszélyeztetett egyedet kislányának szánta ajándékba.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei január 18-án éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A jármű rutinvizsgálatakor,

a sofőr feje feletti rekeszből, egy fiatal aranyfejű oroszlánmajom került elő

– számolt be az esetről a NAV.

A közlemény szerint a 42 éves sofőr azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. Az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt nem tudott bemutatni. A járőrök viszont azonnal értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a kisállatot egy fűtött irodába vitték.

A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy

a kismajom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik a további intézkedést átvették és

természetkárosítás bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

Hozzátették, hogy a kismajom azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodó vendégszeretetét élvezi.

„Az ilyen fajok nem ajándéktárgyak: védelmük közös felelősség” – hangsúlyozták.

