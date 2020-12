Már virtuálisan is elérhetők a hagyományos szakköri tevékenységek

Már virtuálisan is elérhetők a hagyományos szakköri tevékenységek; a Szakkör nevű új tudásmegosztó online felület célja a hagyományos tevékenységek egyes fázisainak megismertetése, valamint a különböző közösségi tevékenységi formák összegyűjtse – közölte a Nemzeti Művelődési Intézet hétfőn az MTI-vel.

A Nemzeti Művelődési Intézet decemberben indult internetes felülete a bemutató videókon keresztül díjmentesen biztosít lehetőséget a szakköri tevékenységek kipróbálására. Az internetes weboldal a látogatókkal megismerteti a közreműködő mestereket és oktatókat, akik magas szinten, több évtizedes tapasztalattal rendelkezve vállalkoznak tudásuk megosztására – olvasható a közleményben.

Mint írják, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége segítségével a portál indulásakor a gyöngyfűzéssel, a hímzéssel, a csipkeveréssel és a mézeskalács-készítéssel ismerkedhetnek meg a felület látogatói mintegy százhúsz videó segítségével, de hamarosan a közművelődési intézmények szerteágazó szakköri világa válik elérhetővé a felületen.

A Nemzeti Művelődési Intézet 2021 első hónapjaiban induló új szakköre a kosárfonás rejtelmeibe vezeti majd be az érdeklődőket, továbbá az internetes felület hat magyarországi agóra közreműködésének köszönhetően néhány héten belül, többek között film, képzőművész, kerámia, kézműves, rajz, repülőmodellező és foltvarró portfólióval is bővül.

Az összegzés kiemeli, hogy a Szakkör tartalmai elérhetőek az egész Kárpát-medencében és a távolabbi diaszpórákban is. A videókban az egyes tevékenységek mesterfogásaiba felkészült szakkörvezetők avatják be az érdeklődőket, és türelmesen, tudásuk legjavát adva magyarázzák el a tennivalókat. A tevékenységekben való elmélyülést eszköz- és alapanyag-lista, segédanyagok, szakirodalom-jegyzék, mintarajzok, fotók, leírások is kiegészítik.

A Nemzeti Művelődési Intézet állami közfeladatot ellátó, közösségépítés iránt elkötelezett módszertani közművelődési intézményként bízik abban, hogy az oldal felhasználói a későbbiekben nem állnak meg az online felhasználásnál, és az alapismeretekkel felvértezve csatlakoznak a számukra területileg megközelíthető közművelődési intézmény közösségeihez. Bővebb információk a www.aszakkor.hu weboldalon találhatók – áll az összegzésben.

Forrás: mti.hu