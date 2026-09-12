A civil szervezetek támogatásáról egyeztetett Babják Zoltán Máriapócson

Magyarország egyik legismertebb zarándokhelyén, Máriapócson vett részt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Külhoni Civil Közösségi Szolgáltató Központok éves találkozóján. A városvezető a kárpátaljai civil szervezetek támogatásának lehetőségeiről is egyeztetett.

A találkozón Pótor Józseffel, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával folytattak megbeszélést. A felek áttekintették a kárpátaljai civil szervezetek támogatásának lehetőségeit, valamint a további együttműködés irányait.

Babják Zoltán szerint a civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a közösségek életében, munkájukhoz pedig különösen a jelenlegi nehéz időszakban van szükség megfelelő támogatásra.

A polgármester kiemelte:

a civil kezdeményezések mögött minden esetben emberek és konkrét közösségi szükségletek állnak, ezért fontos, hogy ezek a kezdeményezések segítséget és támogatást kapjanak.

A megbeszélés során Babják Zoltán bemutatta Kárpátalja jelenlegi helyzetét, és a felekkel közösen áttekintette a jövőbeni együttműködés lehetőségeit is.

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