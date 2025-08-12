Mesés születésnap – Ünnepelj együtt a Csukás Meserádióval!

Varázslatos ünnepséget rendez a Csukás Meserádió egyéves születésnapja alkalmából. A közmédia gyerekcsatornája hallgatóival együtt szeretné emlékezetessé tenni az évfordulót, amelynek eseményét augusztus 30-án rendezik a Művészetek Palotájában.

Hamarosan egyéves születésnapját ünnepli a Csukás Meserádió. 2024. szeptember 1-jén indított el a közmédia – névadójához, Csukás Istvánhoz hűen – gyermekeknek dedikált, szórakoztatóan fejlesztő és a nap 24 órájában biztonságos tartalmakat kínáló rádiócsatornáját.

A jeles évfordulót nagyszabású esemény teszi emlékezetessé, amelyre a rádió hallgatói is meghívást kaphatnak. Ehhez mindössze annyit kell tenniük a gyerekeknek, hogy levelet írnak, benne egy nyári beszámolóval meseformában, vagy bármilyen olyan történetet, élményt megörökítve, amely a Csukás Meserádióhoz kapcsolódik. Pályázni lehet rajzos formában is, a Csukás Meserádió műsorainak, karaktereinek, valamint Csukás István mesehőseinek ábrázolásával.

A Csukás Meserádió zsűrije által legjobbnak választott történetek szerzői meghívást kapnak a születésnapi ünnepségre, augusztus 30-ra, a Művészetek Palotája Üvegtermébe. Az eseményen találkozhatnak a rádió közkedvelt Mesepostásával, István bácsival – Mikó István Jászi Mari-díjas színművésszel –, illetve egy fantasztikus bűvésszel, Kőhalmi Ferenccel, aki nem mindennapi produkcióval varázsolja el a közönséget.

A pályázat további részletei megtalálhatók a csukasradio.hu oldalon.

Csukás Meserádió – egyéves születésnapi ünnepség augusztus 30-án a MÜPA-ban.

Kiemelt kép: MTVA