Minden Magyarországra érkező vakcinát ingyenessé tesz a kormány

Gulyás Gergely a kormány legújabb döntéseiről számol be

Bármilyen koronavírus elleni vakcinát szerez is be Magyarország, azt a kormány mindenki számára ingyenessé teszi majd – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online kormányinfón.

A magyar kormány a szerdai ülésen kiemelten foglalkozott a koronavírus-helyzettel. A legfontosabb intézkedések már hétfőtől ismertek voltak, miután Orbán Viktor miniszterelnök azokról beszámolt Facebook-oldalán. A tegnapi tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek tudomásul vették a szigorú szabályokat és betartják azokat – mondta Gulyás Gergely.

Bízunk benne, hogy elegendő idő áll rendelkezésre arra, hogy a járványügyi intézkedések meghozzák a várt eredményt. Erre azért is van remény, mert Ausztriához képest egy héttel hamarabb meghozta kormány a szigorító intézkedéseket – tette hozzá.

Európában Magyarországon van szinte a legtöbb szabad kórházi ágy a koronavírus-fertőzöttek számára. Az orvosok és az ápolók is erőn felül dolgoznak, hogy a betegek a megfelelő ellátásban részesüljenek.

Tudják, hogy nehéz betartani a most meghozott szabályokat, szinte minden család élete teljesen átalakult, viszont bíznak abban, hogy ha most az állampolgárok felelősségteljesen és szabálykövetően viselkednek, akkor 30 nap múlva már sokkal jobb lesz a járványhelyzet, és esetlegesen lazíthatnak a szabályokon.

Az Országgyűlésnek ebben az időszakban is el kell látnia törvényalkotási feladatait. A képviselőknek is ugyanúgy kell dolgozniuk, mint minden más magyar állampolgárnak.

Gulyás Gergely arról számolt be, hogy kisebb vita alakult ki a szerdai parlamenti ülésen a választójogi törvény módosításával kapcsolatban. A kormány a törvénymódosítással a kamupártok, illetve azon pártok ellen szeretne fellépni, amelyek nincs társadalmi támogatottságuk. A törvénymódosítás lényege a kamupártok indulásának megakadályozása azzal, hogy országos listát csak az a párt állíthat, amely a 106-ból legalább 50 egyéni jelöltet állít. Ez már elég biztosíték a valódi támogatottságra.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés elé terjesztették a családok védelméről szóló alaptörvény-módosítást, amely az édesanyák, édesapák és a gyermekek érdekeinek védelmére és képviseletére lett kidolgozva. Bármilyen koronavírus elleni vakcinát szerez is be Magyarország, azt a kormány mindenki számára ingyenessé teszi majd – válaszolta újságírói kérdésre Gulyás Gergely.

Forrás: hirado.hu