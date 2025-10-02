Mintegy 100 tervező és gyártó alkotása lesz látható a 360 Design Budapest kiállításon

Csaknem 100 hazai és régiós tervező és gyártó mintegy 400 alkotása várja a közönséget az idei 360 Design Budapest kiállításon október 9-19. között a Budai Várnegyedben – közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben az ügynökség kiemelte, hogy a magyar és közép-európai designmárkák, formatervezők, ipar- és képzőművészek művei mellett a hazai kreatívipari gyártók fejlesztéseit is megismerhetik a látogatók , valamint – az országban először – megtekinthetik az egyik legjelentősebb magyar formatervező, Borz Kováts Sándor munkásságát bemutató tárlatot is.

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ – Iparművészeti Múzeum és az MDDÜ együttműködésében megvalósult kiállításon a nemzetközi színtéren is elismert designer művei mellett makettek és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak videós anyagai is láthatók lesznek. A tárlat kurátora Horváth Judit muzeológus, a budapesti Iparművészeti Múzeum Kortárs Design Gyűjtemény főosztályvezetője.

A Budapest Design Week központi kiállítása számtalan programot – így ismert zenészek, színészek és tartalomgyártók által tartott szubjektív tárlatvezetéseket, workshopokat, zenei és táncművészeti előadásokat, valamint szakmai kerekasztal-beszélgetéseket – is kínál. A rendezvény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 360 Design Budapest oldalán lehet.

A kiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet az élet minden területén jelenlévő design kulturális és gazdasági jelentőségére. A tárlat a kisszériás, vagy akár egyedi, művészi értékkel bíró alkotásoktól, a bútorokon és lakáskiegészítőkön át, a sorozatgyártott tárgyakig a kortárs tárgykultúra széles kínálatát mutatja be.

A közleményben Jakab Zsófiát, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatóját idézik, aki kiemelte, hogy a kiállítássorozat évei alatt számos esetben tapasztalhatták, hogy magyar tervezői-gyártói fejlesztések indultak a kiállítótérből.

„Ez pedig különösen fontos a hazai kreatívipar számára, hiszen a kreativitás ma már nem csupán kulturális kérdés, gazdasági húzóerő is” – hangsúlyozta, hozzátéve: Európában az innen származó bevételek már megelőzik a telekommunikációt és az autóipart, a szektor pedig Magyarországon is gyártási kapacitásokat tart fent, és magasan képzett munkahelyeket teremt.

A kiállítás 11 napig lesz látogatható a Budai Várnegyedben, a Táncsics Mihály utca 1. szám alatt található barokk palotában. A rendezvény idei mottója: „Design Aligns – Creating Together, Living Connected”. A tárlat a design korokon és iparágakon átívelő, kapcsolatteremtő erejét állítja középpontba, arra inspirálva a látogatókat, hogy fedezzék fel a tárgyakon túlmutató emberi történeteket is

– írták a közleményben.

Az idén először nyílt kurátori és építészeti pályázatot is kiírt az MDDÜ. A nyertesek – Erdész Barna, a Gallery East of Eden kortárs galéria alapítója, az Erdész Galéria & Design társtulajdonosa, valamint a Manhertz Ingrid és Manhertz Albert alkotta Space Buffet – koncepciójának kulcselemét a múlt inspirációinak kortárs újraértelmezése adja.

A kiállításra nevezett alkotásokat a formatervezők, ipar- és képzőművészek ezúttal is sorozatgyártásra alkalmas termékek, képző- és iparművészeti tárgyak, valamint prototípusok és/vagy digitális tervek kategóriákban jelölhették. A beérkezett pályaművek elbírálásában – csakúgy, mint a kurátori és az építészeti kiírások véleményezésében – a művészetelmélet és a kreatívipar területén dolgozó, elismert szakemberekből álló tanácsadó testületek működtek közre.

A kiválasztás eredményeként idén mintegy 10 magyar designipari gyártó terméke, valamint több mint 70 hazai és 10-nél is több régiós – így szlovák, cseh, szlovén, ukrán, román és örmény – tervező alkotásai láthatóak a tárlaton. Az MDDÜ minden évben várja a feltörekvő hazai alkotók jelentkezését: 2025-ben több mint 30 fiatal tehetség munkája debütál a 360 Design Budapest kiállításon.

A rendezvénnyel az MDDÜ további célja, hogy felhívja a figyelmet a kreatívipari szakmunkák jelentőségére, és növelje azok társadalmi megbecsültségét. Ezúttal is ingyenes szakmai tárlatvezetést biztosít a szakképzési és felsőoktatási intézmények tanulói és oktatói számára, akik így megtapasztalhatják a kiállítás inspiráló erejét.

A programfüzet és a regisztrációs felület elérhető a kétszeres Red Dot-díjas 360 Design Budapest oldalán, a https://360dbp.com/ linken.