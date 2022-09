Mintegy 280 tonna hulladékot gyűjtöttek be a Tisza ukrajnai forrásvidékén a Diageo és a PET Kupa közös Call-Action programjának köszönhetően – közölték az MTI-vel a szervezők a folyók világnapja alkalmából hétfőn.

A közlemény szerint Kárpátalján a hulladékszállítás bonyolultsága, vagy annak teljes hiánya miatt körülbelül hárommillió tonna kezeletlen hulladék halmozódott fel. A régió kitettsége és terhelése a háborús helyzet miatt tovább nőtt. A szemét jelentősen szennyezi a mellékfolyókat és a Tiszát, amelynek folyásiránya Magyarországra hozza a hulladékot, hazánkban is súlyos természeti károkat okozva – tették hozzá.



A Call-Action program egy kétéves együttműködésben támogatja a hulladékgyűjtési és hulladékfeldolgozási képesség növelését, emellett a Tisza tisztítását. A kezdeményezés első lépése a hulladékgyűjtési kapacitás növelése volt, hiszen Ukrajnából és Romániából évente csaknem tízezer tonna szemét érkezik a folyón Magyarországra.



Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy a Call-Action első hét hónapjában összegyűjtött és feldolgozott 280 tonna hulladékkal a kétéves program 690 tonnás vállalásának 40 százalékát teljesítették.



A hulladékfeldolgozási kapacitás támogatása is nagy szerepet kapott az első hónapokban, az új villástargoncáknak köszönhetően már több mint száz tonna hulladékot dolgoztak fel az elindulás óta.



Bitter Zsuzsanna, a program koordinátora hozzátette: összesen több mint huszonegy települést, huszonkilenc iskolát, és több mint hatvanezer lakost és diákot vontak be a PET Kupa által kezdeményezett programba, emellett két hulladékfogó hálót is kiépítettek a Latorca folyón, amely tíz tonna szemét begyűjtését tudja segíteni.



Április végén a Call-Action kezdeményezői Dinnyéshát közelében közösen takarítottak ki egy erősen szennyezett ártéri területet, ahol száz zsáknyi, nagyjából hatszáz kilogrammnyi hulladék gyűlt össze.

Nyitókép forrása: markamonitor.hu

MTI