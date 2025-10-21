Tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában

Tűz ütött ki hétfőn késő este a Mol százhalombattai olajfinomítójánál. A helyiek állítólag egy robbanást is hallottak.



A tűzesetről mások mellett Csőzik László, Érd polgármestere is beszámolt a Facebook-oldalán. A katasztrófavédelem helyi vezetőjére hivatkozva azt írta, hogy a tüzet sikerült lokalizálni, de további részleteket nem árult el.

A szivattyútelepen keletkezhetett a tűz

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki Százhalombattán az Olajmunkás úton. A helyszínre elsőként a Mol létesítményi tűzoltói érkeztek ki.

Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották.

A Mol mindeközben a Telex megkeresésére válaszolva azt írta: „Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet lokalizálták a tűzoltó és jelenleg is dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.”

Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Érden élő miniszteri biztosa szintén azt írta a közösségi oldalán: „Kigyulladt Százhalombattán a finomító AV-3-as szivattyútelepe. Ennek lángjait látjuk Battán és Érden is. A tűzoltók már a helyszínen vannak, emberéletben szerencsére nem esett kár.”

„Most az oltás a legfontosabb feladat. Mathisz Zsolt, a Dunai Finomító igazgatója kér mindenkit, hogy kíváncsiskodásunkkal ne akadályozzuk az oltási munkálatokat. Én bízom benne, hogy mihamarabb sikerül eloltani a tüzet. Amint többet tudok, jelentkezem”

– fogalmazott a politikus.

A helyiek robbanásról beszélnek, a nyáron is volt már egy meghibásodás

A Dunai Finomító 1965-ben kezdte meg működését Százhalombattán, és az ország egyik legfontosabb kőolaj-feldolgozó létesítménye. Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be.

Legutóbb júliusban volt hasonló incidens a finomítónál, amikor fekete füst szállt fel a létesítményből. Akkor egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást kellett végezni. A fáklyázás olyan eljárás, amikor a különböző forrásokból érkező gázokat ellenőrzötten égetik el – általában vészlefúvatáskor vagy üzemeltetési problémák esetében alkalmazzák ezt a technikát.

