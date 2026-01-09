Több magyarországi múzeum lesz ingyenesen látogatható január 22-én

Ingyenesen látogathatóak lesznek a magyar kultúra napján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ tagintézményei, továbbá a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításai – közölte a Szépművészeti Múzeum.

Az erről szóló kezdeményezést a múzeumi terület kultúrstratégiai intézményeinek vezetői – Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója; Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója; Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója; valamint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke – tették.

Mint írták, a magyar kultúra napján, január 22-én többek között a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum állandó kiállításai tekinthetők meg ingyenesen. A vezetők egyben kérik az ország közgyűjteményeit, hogy e jeles napon lehetőségeik szerint csatlakozzanak kezdeményezésükhöz.

„A kezdeményezés a magyar kultúra ünnepnapján ráirányítja a figyelmet a magyar kultúra alapjait képező, rendkívül gazdag és sokrétű gyűjteményi anyagra, és egyben arra a felelősségre és szerepvállalásra, amellyel Magyarország múzeumai végzik feladataikat az év minden napján nemzeti kultúránk és identitásunk megőrzése és megerősítése érdekében”

