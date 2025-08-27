Nacsa Lőrinc: fontos számunkra, hogy minél több gyermek eljusson az Erzsébet-táborokba

Fontos számunkra, hogy minél több gyermek eljusson az Erzsébet-táborokba Magyarországról és a külhoni régiókból is – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, miután kedden meglátogatta a zánkai Erzsébet-tábort.

Nacsa Lőrinc kiemelte: egy-egy nyári tábor életre szóló élményeket és barátságokat, kapcsolatokat ad a gyerekeknek, és ezt a közösségi élményt szeretnék megadni a lehető legtöbb fiatalnak.

Hozzátette: Zánkán az Erzsébet-táborban a segítők, a programszervezők, a táborért felelős vezetők mind-mind arra törekszenek, hogy ezt az élményt megadják a gyermekeknek.

Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy az Erzsébet-táborok mindig hangsúlyt fektetnek a külhoni gyermekek táborozására is.

Az idén csak Zánkán 4000 külhoni gyermek táborozhatott Erdélyből, a Felvidékről, a Délvidékről és Kárpátaljáról, sőt 2016 óta a zánkai, a fonyódi és az erdélyi táborban összesen több mint 30 ezer külhoni gyermek vett részt

– ismertette.

Nacsa Lőrinc szerint az összetartozás érzését erősíti, hogy együtt táboroznak különböző nemzetrészek gyermekei anyaországi gyermekekkel, fiatalokkal.

Az erdélyi táborban is mindig egyszerre vannak ott székelyföldi és magyarországi gyermekek, így a kialakuló barátságokkal – az ő szintjükön – a nemzetegyesítés meg tud valósulni – mondta.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az Erzsébet-táborok mottóját követve „nincs köztünk távolság„, vagyis mindegy, hogy a táborozó gyermek milyen családból érkezik, és hogy a határon túlról vagy a határon belülről érkezik.

Jelezte: a hangsúly csakis a programokon, a szórakozáson, a jó étkezésen, a jó időn, a Balatonon, a strandoláson és az egyéb programokon van, illetve fontosnak tartják, hogy a közösségépítést és a közösségi élményt is megtapasztalják a gyerekek.

A szervezet elnöke megjegyezte, hogy a nyár vége még inkább a határon túli fiatalokról szól, hiszen a táborban jelen vannak kárpátaljai gyerekek a háború sújtotta régióból, de érkeznek erdélyi gyerekek is a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól

