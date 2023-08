Negyven éve mutatták be az István, a király című rockoperát

Negyven éve, 1983. augusztus 18-án mutatták be Budapesten, a városligeti Királydombon Szörényi Levente és Bródy János István, a király című rockoperáját, amelynek szövegkönyve Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján készült. Az előadás óriási siker volt, a végén elhangzó Himnusz után harminc percen át tapsolt a közönség.

A zeneszerző Szörényi Levente és a szövegíró Bródy János már a hetvenes évek óta készült egy Szent István korában játszódó zenés dráma megírására. Közös művük alapjául Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámáját választották. A rockopera négy jól elkülöníthető részben – Az örökség, Esztergom, Koppány vezér, István, a király – dolgozza fel a Géza fejedelem halála utáni időszakot, István és Koppány hatalmi harcát.

Az első magyar rockoperát az 1983. augusztusi hat előadáson 120 ezer néző látta, mozifilm készült róla, lemezen is kiadták.

Zenéje ötvözte a populáris zene, a népzene és az egyházi gregorián zene elemeit, e téren is az első ilyen vállalkozás volt a hazai zenés színjátszás történetében. A darabot Koltay Gábor rendezte, a koreográfus Novák Ferenc volt, a címszerepet – Varga Miklós énekhangjával – Pelsőczy László játszotta, Koppányt Vikidál Gyula alakította.

A városligeti bemutatót csak nyilvános forgatásnak szánták, de a hatalmas érdeklődés miatt ez lett az elsődleges produkció.

A nagyszabású művet első alkalommal 1983. augusztus 18-án, a városligeti szánkózódombon mutatták be.

Az előadás óriási siker volt, a végén elhangzó Himnusz után harminc percen át tapsolt a közönség.

István és Koppány konfliktusa felölelte a pogány-keresztény, a hős-áldozat, az ősi-új, a függetlenség-idegen hódoltság ellentéteket, amelyeket mindenki a maga ízlése, ismerete és világnézete szerint értelmezhetett.

Egy előadást terveztek, aztán még hatszor megismételték, több mint százezer ember látta a Városligetben az István, a királyt. A bemutató helyszíne ekkor kapta a Királydomb nevet, később hivatalosan is.

A Koltay Gábor vezette filmes stáb négy előadáson dolgozott, az 1984-ben bemutatott István, a király filmet több millióan láttak a mozikban. Lemezen is kiadták, zenéje ötvözte a populáris zene, a népzene és az egyházi gregorián zene elemeit, zenei stílusa az első ilyen volt a hazai zenés színjátszás történetében.

Az István, a király műfajilag is megújulást hozott: megtörte a rock- és a popzene képviselőivel szembeni, a hagyományos színházi gyakorlatban bevett ellenállást.

Ezt fejezte ki a szereposztás is: Pelsőczy László, Berek Kati, Sára Bernadett, Hűvösvölgyi Ildikó, Balázs Péter, Balázsovits Lajos színészek mellett Varga Miklós, Vikidál Gyula, Nagy Feró és Deák Bill Gyula rockénekesek is színpadra állhattak.

Az ősbemutatót követően megkezdődött az István, a király immár negyven éve tartó sikersorozata.

A darabot egy év múlva a Szegedi Szabadtéri Játékokon játszották elsöprő sikerrel, majd 1986-ban (és később 2000-ben) a Nemzeti Színház társulata adta elő a Hevesi Sándor téri Pesti Magyar Színházban. Amikor 1990-ben bekövetkezett a rendszerváltás, Budapest legtöbb nézőt befogadó helyén, a Népstadionban került színre, akkor már Varga Miklóssal a címszerepben.

1992-ben a sevillai világkiállításon mutatták be, itt Saroltot Kovács Kati játszotta. A következő, 1995-ös margitszigeti előadáson Koppányt Földes Tamás és Sasvári Sándor alakította kettős szereposztásban. A rockoperát 2003-ban Csíksomlyón is eljátszották, mintegy 350 ezer néző érkezett Erdély magyarlakta területeiről és Magyarországról az előadásra. A táncjeleneteket a Honvéd Táncszínház, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Együttes és a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes táncművészeiből verbuvált csapat mutatta be. A két főszerepben ismét Varga Miklóst és Vikidál Gyulát láthatta a közönség.

2008-ban a Papp László Budapest Sportarénában tartott díszelőadás szereplőit az előző évben megrendezett tévéműsor, A társulat című dalverseny résztvevői közül válogatták ki, István szerepét Feke Pál nyerte el. Augusztus 20-án a televízióban levetítették az új feldolgozás filmváltozatát, amelyet a 2003-ban elhunyt Boldizsár Miklós emlékének ajánlottak.

2013-ban, az ősbemutató harmincadik évfordulóján Alföldi Róbert rendezésében mutatták be a Szegedi Szabadtéri Színpadon, a szokásos kettő helyett három alkalommal, majd a budapesti Papp László Sportarénában. A főszerepet ismét Feke Pál, Koppányt Stohl András alakította. Az 1983-as bemutató helyszínén, a városligeti Királydombon 2015-ben láthatta ismét a közönség a rockoperát Novák Péter rendezésében, amelyben Feke Pál most nem Istvánt, hanem Koppányt alakította. 2018-ban a Budapesti Operettszínházban Székely Kriszta személyében először vitte színpadra női rendező a darabot.

Szörényi Levente 75. születésnapja alkalmából 2020-ban az István, a király szimfonikus operaváltozatát mutatták be a budapesti Erkel Színházban.

A darab partitúráját Gyöngyösi Levente zeneszerző készítette, és Szinetár Miklós vitte színre.

A negyvenéves jubileum alkalmából 2023. augusztus 19-én a Papp László Budapest Sportarénában dupla előadásban mutatják be a rockoperát. A Novák Péter rendezte interaktív előadásban a közönség először vehet részt István és Koppány harcában, kék és piros csapatba különülve. A grandiózus produkció három részből álló, közel ezer négyzetméteres színpadon játszódik, közreműködik a Magyar Állami Operaház Gyermekkara, egy százhúsz fős tánckar és egy hatfős rockzenekar. István királyt Koltai-Nagy Balázs, Saroltot Schell Judit, Gizellát Horányi Juli, Koppányt Baricz Gergő, Rékát Herczku Ágnes alakítja.

A jubileumi előadás augusztus 19-én 20 órától élőben nézhetik a Dunán.

Forrás: hirado.hu

Kiemelt kép: Szörényi Levente és Bródy János, István, a király című rockoperájának zárójelenete, melyben a királlyá koronázott királyt ünnepli a nép a Felkelt a napunk! című dallal. Itt megjelenik az összes szereplő és a Népszínház, a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének tánckara. Legvégül a közönséggel együtt elénekelik a Himnuszt a városligeti dombon (Fotó: MTI/E. Várkonyi Péter)