Felavatták a Nemzeti Színház új díszfüggönyét

Felavatták a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét vasárnap. A százhatvanhét négyzetméteres alkotás száznégy kézi hímző munkájának eredménye.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében kiemelte: vannak pillanatok, amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen mozdulatban, gesztusban találkozik.

„Ma este, amikor felgördül ez a díszfüggöny, ilyen pillanatnak vagyunk tanúi. Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye, a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő” – fogalmazott.

„Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is„

– mondta.

Hangsúlyozta, a tizenkét életfa, amely a függönyön látható nemcsak díszítőelem, hanem a magyar kultúra és a hit erejének jelképe.

„Törzsei az ezeréves múltból sarjadnak, lombjuk pedig a Kárpát-medence minden tájának mintájából bontakozik ki„

– mondta.

Hozzátette, száznégy hímző keze munkája összeszőtte a teljes magyarságot a Felvidéktől a Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig.

Mint elhangzott, az új előfüggönyt, amelyet Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező iparművész tervezett 2019-ben, a teátrum különleges, ünnepi alkalmak díszéül szánják, olyan eseményekére, amikor a hagyomány és a színházi ünnep közösségi ereje találkozik.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán