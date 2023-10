Október 23. – Tematikus műsorkínálat a közmédia televíziós csatornáin

Az állami események élő közvetítésével, 1956-ról szóló filmekkel és történelmi műsorokkal készül az M1, a Duna, az M5 kulturális csatorna és az M2 Gyerekcsatorna a forradalom és szabadságharc 67. évfordulójára.

Idén is tematikus műsorfolyammal tiszteleg 1956 hősei előtt a közmédia. A szabadság napja állami ünnepségsorozat főbb eseményeiről ezúttal is az M1 aktuális csatorna ad televíziós tudósítást. Október 23-án 9 órakor élőben közvetíti a Kossuth Lajos téri ünnepélyes zászlófelvonást, majd 14:15-től a központi ünnepi megemlékezést és Orbán Viktor miniszterelnök beszédét Európa idei kulturális fővárosából, Veszprémből. Az események a Dunán is élőben követhetők.

Az ünnepi műsorkínálat részeként 15:30-tól látható a Dunán a Budakeszi srácok című történelmi dráma, majd 18:55-től a Történelmi séták – Október 23. című ismeretterjesztő műsor, Nagy Feróval és egy diákcsoporttal a főszerepben. 20:25-kor a Liberté 56 zenés filmmel folytatódik az ünnepi kínálat, majd 22:25-kor a Memory Project 1956-2021 című dokumentumfilmet adják.

Az M5 kulturális csatornán reggeltől késő estig történelmi műsorokat és filmeket vetítenek. 10:55-kor tematikus adással jelentkezik az idén Petőfi 200 címmel látható Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek, majd 11:20-tól a Magyarország története sorozatban ’56 legjelentősebb győztes ütközetét járják körbe. 18 órától a csatorna saját gyártású, Elveszett idők című történelmi drámájának 1. és 3. részével idézik fel a forradalmi eseményeket. 19 órakor a Színpadon túl – Színház és 1956 című összeállítás látható, a színjátszás helyzetét bemutatva a szabadságharc összecsapásai dúlta Magyarországon.

A közmédia legkisebb nézőit az M2 Gyerekcsatornán várja történelmi időutazás: a Hetedhét kaland október 23-i adásában Góczán Panni műsorvezető meséli el – gyerekek számára is érthető és átérezhető formában – a forradalom előzményeit, történéseit és valódi jelentőségét.

A teljes ünnepi műsorkínálat elérhető a Médiaklikken.

Forrás: MTVA

Nyitókép: Kossuth Lajos utca az Astoria felé nézve. 1956. október 25-e délután, „véres-zászlós” tüntetés.