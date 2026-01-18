Őrizetbe vett a NAV egy cigarettát csempésző ukrán-magyar állampolgárt

Őrizetbe vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága egy ukrán-magyar kettős állampolgárt, akitől hatvanezer doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le – közölte a hatóság vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint a gépkocsi tulajdonosa egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település parkolójában pakolt egy autó rakterében, amikor a NAV pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság pénzügyőreinek közreműködésével rajtaütöttek.

A nyomozók átvizsgálták a dobozos teherautót, amelyből 60 ezer doboz cigaretta került elő. A nyomozók az adózás alól elvont, zárjegy nélküli cigaretták mellett a jármű utasterében talált mobiltelefonokat, a jármű mozgásával kapcsolatos eszközt és nyugtákat, továbbá a járművet is lefoglalták.

Az elkövetőt – a központi költségvetésnek okozott több mint 100 millió forint vagyoni hátrány miatt – költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: korábbi felvétel