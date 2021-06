Öt és fél millió beoltott után megszűnik a kötelező maszkviselés Magyarországon

Öt és fél millió beoltott után megszűnik a kötelező maszkviselés, és újabb korlátozásokat is feloldanak – közölték a kormany.hu portálon szerda délután.

A közleményben azt írták: a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lép életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően.

A magyar lakosság magas átoltottságnak köszönhetően a járvány harmadik hulláma elvonult, az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, így az élet fokozatosan visszatérhet a normális kerékvágásba – írták.

A tájékoztatás szerint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.

Kiemelték: 5,5 millió beoltott után a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot hordani a közterületeken – amelyeken már most sem kell -, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.

Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára nem tiltható meg – hívták fel a figyelmet.

További könnyítést jelent, hogy védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátóüzletekbe, a szálláshelyekre, a szabadidős létesítményekbe és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Megszűnnek az üzletekre vonatkozó tíz négyzetméterenkénti vásárlói korlátozások, valamint a vásárlók közötti távolságtartási szabályok is.

A családi események, magánrendezvények esetén az 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

A sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó, szabadtéren tartott egyéb rendezvények esetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás, és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet azokon részt venni. Hangsúlyozták: a 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Hozzátették: az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

A tájékoztatás szerint a korlátozások feloldásánál a kormány figyelembe vette a korábbi nemzeti konzultáció eredményét, a magyar emberek véleményét a lépcsőzetes újraindításról.

A közleményben felhívták a még be nem oltottak figyelmét, hogy a vírus továbbra is terjed Európában, és még jelen van Magyarországon is.

A betegség ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet – írták. Kiemelték: mindenki számára továbbra is nyitva áll a www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló.

Forrás: mti.hu