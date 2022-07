Öt ország száz zenésze lép színpadra a kecskeméti Jazzfőváros fesztiválon

Négy nap alatt öt ország mintegy száz zenésze lép színpadra az augusztus 4. és 7. között zajló hatodik kecskeméti Jazzfőváros szabadtéri családi fesztiválon – mondta el Ittzés Tamás fesztiváligazgató az MTI-nek.

Az ötletgazda, egyben a fesztivál házigazdája, a Bohém Ragtime Jazz Band zenekarvezetője kiemelte: a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett fesztivál zenei kínálatában lesz minden, ami a táncolható tradicionális dzsesszbe belefér: ragtime, blues, dixieland, New Orleans jazz, Harlem stride, swing, boogie-woogie, rock’n’roll, sőt egy kicsi soul és funky is.

A programokat sorolva elmondta: a hatodik Jazzfőváros fesztivál csütörtöki, nulladik napja egy bevezető, ingyenes swing táncparti lesz. Ekkor adnak számot a kiváló magyar, illetve külföldi tanárok, valamint több mint hatvan gyermek részvételével, második alkalommal meghirdetett dzsessztábor lakói a tanultakról. Továbbá ezen a napon lép színpadra először a Londonban alakult Shirt Tail Stompers csapata is, amely gyakran játszik nemzetközi összeállításban, és különösen népszerű a swingtáncosok körében.

A rendezvénysorozat legnagyobb kuriózumának a svéd Carling Familyt nevezte Ittzés Tamás. A család tagjai három generáción át, mintegy negyven éve játszanak dzsesszt. A leghíresebb a családban Gunhild Carling, aki gyakorlatilag minden hangszeren játszik, egyszerre akár három trombitán is. Koncertjei felérnek egy show-műsorral, ugyanis nemcsak zenél, énekel, sztepptáncol, de különféle cirkuszi mutatványokra is képes.

Újra a fesztivál fellépői között lesz Luca Filastro fiatal olasz virtuóz zongorista, de látható lesz Ari & Simon is, a többszörös világbajnok swingtáncpáros Barcelonából – sorolta.

A hazai zenekarok közül a házigazda Bohém Ragtime Jazz Band mellett jön a Hot Jazz Band, a PapaJazz, a Grunting Pigs, de fellép a fesztivál műsorvezetőjeként is jelenlévő Freddie triója, valamint a kecskeméti, tíztagú SoulBlaster is. A női énekesek vonalát Micheller Myrtill (Swinguistique), Bolba Éva (Jazzterlánc), Pleszkán Écska, valamint a Vintage Dolls képviselik.

A zene mellett a szervezők különleges programokkal is várják a közönséget: csütörtökön Oh Yeah Ordibálóverseny lesz Guinness-csúcskísérlettel, pénteken veteránautós felvonulás, szombaton hangszerekkel a kézben kell futniuk a zenés váltófutáson résztvevőknek, de lesz fáklyás-zenés sárkányhajózás is a foci-, kosár- és strandröplabda-kupa mellett.

Szintén szombaton tartják a Köztünk élő bajnokok című kerekasztal-beszélgetést, amelynek vendége lesz Halápi Sándor velocipéd világbajnok, Ivkovics Sztojan a magyar kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, Ivkovicsné Béres Tímea magyar bajnok, Euroliga-győztes kosárlabdázó és Szabó-Székely Lilla négyszeres Európa-bajnok, világjátékok-győztes uszonyosúszó.

Vasárnap a kerékpárosoknak kedveznek, lesz váltóverseny és bringás játszópark, amely nemcsak a gyerekeknek jelent majd izgalmas kalandot. Emellett arcfestéssel, labirintuspályával, célbarúgó és kosárdobó versennyel is várják a szórakozni és sportolni vágyókat.

Mindhárom napon lesz veteránjármű bemutató, és vasárnap az oldtimerek, velocipedek egy részét ki is lehet próbálni. Emellett minden nap lesz tánctanítás kezdőknek: hét magyar swingtánc-iskola összefogásában a charleston, a sztepp, a lindy hop és a shim-sham alaplépéseivel ismerkedhetnek az érdeklődők avatott tanárok vezetésével.

Fesztiválkarszalaggal a strand ingyenesen használható. A későn érkezők pénteken és szombaton 21 óra után, vasárnap 13 óra után a helyszínen féláron megváltható napijeggyel hallgathatják meg a koncerteket, a 14 éven aluliak pedig ingyenesen vehetnek részt az egész fesztiválon.

